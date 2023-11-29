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gotreksson
Большой бизнес заплатит 225 млрд налог на сверхприбыль, заявил президент Торгово-промышленной палаты
Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин заявил, что по ожиданиям государство получит около 225 миллиардов рублей от разовой налоговой платы. Этот налог, известный как windfall tax, будет взиматься с топовых компаний, чья средняя прибыль за последние два года превышает 1 миллиард рублей. Налог будет составлять 10% от сверхприбыли компаний, снижаясь до 5%, если он будет оплачен до 30 ноября. В общей сложности, около 2,5 тысяч компаний должны будут заплатить этот налог до 28 января 2024 года.

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Согласно предлагаемому проекту налогообложения, компании, чья средняя прибыль за два предыдущих года превышает 1 млрд рублей, должны уплатить налог в размере 10% от сверхприбыли 2021-2022 годов. Но, если они внесут средства до 30 ноября, налог будет снижен до 5%. К данному моменту лишь 40 млрд рублей было внесено компаниями, и это вызвало сомнения в эффективности тактики налогообложения.

Некоторые эксперты высказывают мнение, что данный налог является всего лишь символическим решением, созданным для удовлетворения общественных запросов и показа борьбы с неравенством доходов. Они считают, что налог не решит проблему дефицита бюджета и не принесет значительных средств в казну государства. Бизнесмены могут найти способы уклонения от уплаты налога, например, путем перераспределения прибылей или использования различных льготных схем. Кроме того, налог может отпугнуть инвестиции и создать негативную атмосферу для развития бизнеса.

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Другие эксперты считают, что введение такого налога является важным шагом в сторону более справедливой налоговой системы. Они предлагают системные изменения, включающие снижение налоговых льгот и устранение налоговых уклонений. Кроме того, они подчеркивают необходимость эффективного использования средств, полученных от налога, для развития социальной инфраструктуры, образования и здравоохранения.

Последствия введения налога на сверхприбыль могут быть двоякими. С одной стороны, эта мера может принести дополнительные средства в бюджет государства, что позволит улучшить социальные услуги и инфраструктуру, а также укрепить финансовую устойчивость страны. С другой стороны, налог может вызвать негативные последствия для бизнеса и экономики в целом. Он может привести к сокращению инвестиций, снижению конкурентоспособности компаний и росту цен на товары и услуги.

Для достижения эффективности такого налогообложения необходимо провести дальнейшие исследования и консультации с представителями бизнеса и экспертами в области налоговой политики. Важно найти баланс между справедливостью и стимулированием развития бизнеса, а также эффективно использовать средства, собранные в результате налогообложения, для более широкого благосостояния общества.

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Введение налога на сверхприбыль вызывает много дебатов и разногласий. Он может быть как эффективной тактикой в увеличении доходов бюджета, так и символическим решением, не решающим глобальных экономических проблем. Необходимо проводить дальнейшие исследования и консультации, чтобы найти оптимальные решения в налоговой политике, которые будут способствовать развитию бизнеса и общества в целом.

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