Гибралтарский пролив всегда был источником интереса для ученых и инженеров. В течение многих десятилетий обсуждения о строительстве тоннеля под проливом всплывали и исчезали вновь и вновь. И в 2023 году эта тема снова оживила и вызвала бурные дебаты на высоком уровне.

Встреча министров транспорта Испании и Марокко в феврале 2023 года стала исторической в свете решения о взятии практических шагов по реализации проекта. Этот подход к строительству тоннеля будет первой серьезной попыткой соединить Европу и Африку через железную дорогу под водой. Предварительные инженерные изыскания, проводимые специалистами обеих стран, уже взяты под контроль. И, согласно заявлению Национальной марокканской компании по исследованию Гибралтарского пролива, тоннель может быть построен к 2030 году. Это значит, что к началу Чемпионата мира по футболу возможно открытие нового пути, связывающего шесть стран, где пройдут матчи "мундиаля".

Но не все эксперты поддерживают такой оптимистичный сценарий. В связи с высокой стоимостью и техническими сложностями проекта, некоторые наблюдатели считают, что начало работ возможно только к концу десятилетия.

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Строительство тоннеля под Гибралтарским проливом сделает его вторым по длине в мире. На данный момент самым длинным тоннелем является сооружение под Ла-Маншем, протяженностью 37,9 км. По предварительным данным, тоннель под проливом может составить около 28 км, что сделает его значимой транспортной связью между континентами. Идея строительства моста или тоннеля под Гибралтарским проливом появилась еще в XIX веке. На протяжении многих десятилетий фантазии и прогнозы концентрировались вокруг этого амбициозного строительного задания.

В 1930-х годах обсуждения оживились, но вмешались исторические обстоятельства, и проект был отложен. После этого, в 1970-х годах, возобновились дискуссии, и был создан комитет для проведения предварительных исследований. Варианты строительства разрабатывались с учетом множества факторов, но большинство из них были отвергнуты из-за технических сложностей.

В середине 2000-х некоторые ученые заявляли, что строительство тоннеля под водами Гибралтарского пролива невозможно из-за глинистых участков и тектонических плит. Но, после тщательного исследования местности в 2018 году, специалисты пришли к противоположному выводу. Это повлекло за собой новый виток обсуждения проекта.

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Так что, грандиозный проект по строительству тоннеля под Гибралтарским проливом вновь стоит вызовом перед инженерами и политическими деятелями региона. Возможно, в ближайшие годы мы увидим, как этот технически сложный и амбициозный проект станет реальностью, соединяя два континента и создавая новую транспортную магистраль между Европой и Африкой.