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gotreksson
Предсказавший кризис 2008 года экономист рассказал о возможном закате эпохи доллара
Американский экономист Нуриэль Рубини, который предсказал общемировой экономический кризис, случившийся в 2008 году, допускает мысль, что доллара ждет закат в течение 10 лет. Многие считают, что это слишком короткий срок для столь значимой в мире валюты.

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Следуя прогнозам американского эксперта, доллару грозит утрата главенствующей позиции на мировой арене, обусловленная геополитическим противостоянием между США и Китаем. В ближайшее время рынок столкнется с серьезной конкуренцией между двумя резервными валютами — долларом и юанем. Из всех признаков, указывающих на эти изменения, стоит выделить несколько ключевых.

Все больше стран отказывается от зависимости от доллара, стремясь обеспечить свою национальную безопасность в условиях растущих геополитических трений. Россия начала активно сокращать свою зависимость от американской валюты задолго до новейшего противостояния. На данный момент Москва практически полностью отвернулась от доллара в пользу юаня и золотых слитков.Это вполне естественная реакция: центральные банки предпочитают валюты стран-партнеров, а не конкурентов и врагов. Множество других государств также постепенно переходят на национальные денежные единицы. Например, сверхсделка между Китаем и Саудовской Аравией уже проходила с использованием юаня. Китай отказывается от доллара, и его партнеры вынуждены соглашаться на расчеты в национальных валютах.

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Ранее сделки в нефтегазовой сфере традиционно осуществлялись в долларах. Данный резервный актив считался самым безопасным и удобным для всех участников. Крупные поставки углеводородов также помогали США поддерживать их экономику и лидирующую позицию доллара. Но теперь, когда расчеты в нефтегазовой сфере происходят в национальных валютах, это начинает сказываться на мощи Америки.

Под предводительством России был сделан первый шаг по отказу от долларового расчета. Москва приступила к торговле нефтью и газом с Европой, используя рубли. Китай, оценив этот шаг высоко, последовал примеру России. Для него это оказалось выгодным в плане продвижения юаня на международной арене и укрепления собственной экономики. Если количество сделок с долларом будет снижаться, он ослабеет.

Так почему же расчеты в юанях и других национальных валютах становятся все более популярными. Все дело в опасениях государств перед США. Когда Запад ввел массу ограничений и заморозил российские активы на сумму 300 миллиардов долларов, многие страны начали опасаться, что им может произойти то же самое, как только что-то затронет интересы Вашингтона.

Еще одна причина ослабления доллара — развитие новых технологий, таких как цифровые валюты центральных банков, платежные системы Alipay, WeChat Pay и аналоги SWIFT. Все это может привести к появлению новой многополярной валюты, которой будут пользоваться все страны мира.

Следует также отметить, что доллару угрожает внутренний конфликт в США между текущими и долгосрочными экономическими целями. Америка выставляет свою валюту в высочайшем статусе в мире, но страдает от нехватки финансов для достижения непосредственных задач. Экономическое положение США оказывает влияние на другие страны.

К примеру, повышение базовой процентной ставки Вашингтона с целью борьбы с инфляцией заставляет другие страны также повышать ставки, хотя они не сталкиваются с инфляционным ростом. Они делают это, чтобы международный капитал не покидал их экономику.

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Конечно, не все эксперты согласны с прогнозом о падении доллара в течение 10 лет. Для таких глобальных изменений требуется гораздо больший промежуток времени. Скорее всего, процесс ослабления доллара будет постепенным, параллельно с укреплением юаня и переходом других стран на использование своих национальных валют. Но, если бумаги с юанем окажутся на свободном плаву, скорее всего инвестиции в него потекут рекой.

#экономика #доллар #кризис #геополитика #юань #долларизация #нуриэль рубини #золотые слитки
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