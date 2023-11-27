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gotreksson
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
Bloomberg: с уходом России с газовых рынков Европы, беспокойство станет постоянным спутником энергосферы Старого Света, что не грозит Китаю, сотрудничающего с «Газпромом» все интенсивнее. 25 ноября пресс-служба концерна сообщила, что в ноябре достигнут новый исторический суточный рекорд поставок голубого топлива в КНР по трубопроводу «Сила Сибири».

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Европейские газовые подземные хранилища переполнены, а спрос на газ в Европейском союзе остается слабым. В то же время, Китай активно увеличивает свои поставки голубого топлива из Российской Федерации через трубопровод "Сила Сибири", достигая новых рекордных объемов.

Несмотря на опасения и сомнения, связанные с энергобезопасностью в Евросоюзе, Российская Федерация продолжает заключать соглашения с Поднебесной о поставках газа. Китайская национальная нефтяная корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) уже несколько раз превышала контрактные нормы отбора перед Российской Федерацией, в результате чего пришлось увеличивать объем и давление газа в трубопроводе.В прошлом месяце "Газпром" и CNPC заключили дополнение к контракту о поставках газа через трубопровод "Сила Сибири-1", которое предусматривает дополнительные поставки в Китай до конца 2023 года. Это соглашение начало работать на практике, так как спрос на газ в Китае значительно вырос в последние месяцы.

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Это не первый раз, когда "Газпром" активно развивает свои отношения с клиентами, также имеющими высокий спрос на газ. В прошлом российская компания уже помогала европейским странам в самые холодные зимние дни, увеличивая поставки газа по просьбе партнеров. Теперь, создавая из Китая своего важнейшего союзника, Российская Федерация в лице "Газпрома" продолжает делать то же самое. Надеясь, что восточный сосед будет благодарнее западных.

Интересно, что "Газпром" указывает на то, что поставки голубого топлива в КНР приближаются к показателям поставок в Западную Европу, которые сильно снизились за последний год. Это говорит о том, насколько важен и выгоден для Российской Федерации китайский рынок, который может стать ее альтернативой в случае снижения спроса на газ в Европе.

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Россия активно развивает свои отношения с Китаем, создавая новые возможности и обеспечивая свою энергобезопасность. Вместо Европейских стран, Китай становится главным потребителем российского газа, и это может иметь серьезные экономические последствия для Европы в будущем.

#китай #газ #газпром #bloomberg #сила сибири #европа и китай #cnpc
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