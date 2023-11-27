Недавно на официальном сайте World of Tanks появилась статья, которая взволновала игроков. Оказывается, разработчики снова изменили регламент выпадения премиум танков из новогодних контейнеров. Это вызвало у меня искреннее удивление - что на этот раз припридумано для нас и наших кошелков.

Согласно информации от самих разработчиков, количество премиум танков в контейнерах значительно увеличено. Но, какие машины попадут в эти самые коробки пока точно не известно.

На скриншоте, опубликованном в статье, мы видим много внутри игрового имущества в новогодних контейнерах. Некоторые игроки могут возразить, сказав: "Но ведь это только плюс!" И они будут не совсем правы. Большинство игроков будет покупать эти коробки ради редких и интересующих их премиум танков. В самом деле, имущество из контейнеров можно разделить на два вида: расходное и основное. Расходное - это то, что вы постоянно используете и докупаете, такие как: дни премиума, резервы, внутриигровая валюта и свободный опыт. Основное имущество - это ваши премиум танки, которые являются главной причиной, почему многие игроки покупают такие контейнеры. Ведь кто из нас не радуется, когда долгожданный танк появляется на нашем аккаунте.

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Итак, давайте поговорим о системе выпадения высокоуровневых машин. Разработчики считают премиум танки 8 уровня и выше такими. На скриншоте мы видим танки, разделенные на 3 этапа. В текущей версии они представлены низкоуровневыми машинами, однако в релизе на их место появятся высокоуровневые танки.

Чтобы получить танки следующего этапа, вам понадобится собрать ВСЕ танки предыдущих этапов. Это значит, что скорее всего разработчики заполнят последний этап лучшими танками, а на более низкие этапы положат машины, которые уже есть у многих игроков.

Но тут есть подвох. Вероятно, вам придется покупать простые танки, чтобы увеличить шансы получить нужный вам премиум танк из контейнеров. И это может потребовать затраты золота в клиенте игры. Разработчики, кажется, нашли путь, чтобы заставить нас тратить еще больше.

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Остается открытым вопрос о 50 гарантированных коробках. Будет ли их количество изменено или добавлены новые условия. Сколько премиум танков 8 уровня разработчики впихнут в эти новогодние контейнеры. У многих игроков просто нет такого количества танков. А новые танки, скорее всего, будут только в самом последнем этапе. Подобная система не дает нам шанса получить уникальный танк из небольшого количества коробок. Теперь, чтобы иметь шанс на получение уникального танка, нам придется иметь все танки предыдущих этапов.