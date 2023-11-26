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gotreksson
«Норникель» и «Росатом» построят плавучую АЭС в Норильске
Госкорпорация "Росатом" и компания "Норникель" подписали соглашение о сотрудничестве по сооружению атомных станций малой мощности (АСММ) для Норильского промышленного района. Этот проект вызывает особый интерес, так как предполагает использование инновационной технологии и позволит решить проблемы энергоснабжения в удаленных районах.

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Госкорпорация "Росатом" и компания "Норникель" подписали соглашение о сотрудничестве по сооружению атомных станций малой мощности (АСММ) для Норильского промышленного района. Это сотрудничество вызывает особый интерес, так как предполагает использование инновационной технологии и позволит решить проблемы энергоснабжения в удаленных районах.

Одной из ключевых задач проекта является выбор места для строительства АСММ. Таймырский полуостров был выбран в качестве подходящей площадки для этой цели. Реактор модели "РИТМ-400", разработанный КБ им. И.И. Африкантова, будет использоваться внутри АСММ. Этот реактор уже получил название "венец созидания мирного атома" и должен использоваться на ледоколах и плавучих передвижных станциях.Плавучие атомные электростанции особенно актуальны в удаленных районах, где строительство стационарных энергообъектов затруднено. Они могут обеспечивать энергией промышленность и порты. К 2028 году планируется выпустить усовершенствованный вариант плавучей электростанции мощностью 106 МВт.

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Реактор "РИТМ-400" имеет ряд уникальных характеристик, таких как интегральная компоновка основного оборудования, компактный прямоточный парогенератор и максимальная преемственность с "РИТМ-200". Он может работать бесперебойно до 26 тысяч часов и иметь штатный персонал около трехсот человек. Аналогов такого реактора не существует.

Строительство АСММ станет весовым вкладом в борьбу за экологию, так как во время генерации энергии не происходит генерации СО2. Но, существуют опасения и риски, связанные с применением атомной энергетики. Чтобы изменить общественное мнение в отношении этой технологии, важно демонстрировать безопасность и надежность работы атомных станций малой мощности.

Компания "Норникель" и Госкорпорация "Росатом" придерживаются строгих стандартов безопасности и экологии в своей деятельности. В рамках сотрудничества по строительству АСММ они обязуются проводить все необходимые мероприятия для минимизации рисков и обеспечения безопасности. В процессе эксплуатации станции будут применяться передовые технологии, которые обеспечат контроль и предотвращение возможных аварий и непредвиденных ситуаций.

Одним из главных аспектов безопасности является процесс утилизации отработавшего ядерного топлива. Благодаря передовым методам обработки отходов и их последующей утилизации, сокращается риск загрязнения окружающей среды и негативного воздействия на здоровье людей.

Сотрудничество между "Росатомом" и "Норникелем" не ограничивается только строительством АСММ. Компании планируют дальнейшее развитие и модернизацию атомной энергетики в других регионах России. Это позволит повысить энергетическую безопасность страны и обеспечить стабильное энергоснабжение как в удаленных районах, так и в крупных промышленных центрах.

Данный проект также способствует развитию национальной технологической базы. Строительство и эксплуатация АСММ требуют высокой квалификации специалистов, а также использования передовых инженерных и технических решений. Это будет способствовать развитию отечественной научно-технической сферы и повышению конкурентоспособности России в мировом масштабе.

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Сотрудничество между "Росатомом" и "Норникелем" по сооружению атомных станций малой мощности имеет большое значение не только для решения проблем энергоснабжения в удаленных районах, но и для развития национальной энергетики и технологической базы.

#новости #энергетика #атомная станция #ледоколы #атомная отрасль #норильск #норникель #ритм-400
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