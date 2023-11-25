Власти небезызвестного государства Восточной Европы хотят перекрыть свою ГТС, через которую российский газ поступал на Запад. Старый Свет понимает, чем ему это грозит, и особенно это касается Германии, чья балансирующая на грани экономика окажется в нокауте, как только исчезнет последний источник дешевых энергоресурсов.

Остановка транзита российского газа через Украину в 2024 году окончательно убьет немецкую экономику. Германия, основной потребитель российского газа, подходит к границе уже экономического краха, поскольку ее балансирующая на грани экономика будет в нокауте, как только прекратятся поставки дешевых энергоресурсов. Приближение еще одной холодной зимы заставляет европейских лидеров задуматься о своей подготовке.

Российский газ продолжал поступать в Европу через трубопроводы доставшиеся в наследство УССР, в течение последних двух лет. Этот поток приносил существенные деньги, но большинство из них осталось в России в виде высоких платежей за его использование. Но, стало очевидно, что такая ситуация не может продолжаться, и 2024 год станет точкой пересечения в газовом вопросе.

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В 2019 году «Газпром» подписал 5-летний договор на поставки газа через газотранспортную сеть Украины, который истекает в 2024 году. В последнее месяцы все больше слухов о том, что продление транзита не планируется. Даже сама транзитная территория рассказала, что не будет продлевать контракт. Что означает, что Европа может остаться без российского голубого топлива уже в ближайший год.

Германия будет страдать больше всего из-за потери российского газа. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что «Газпром» раньше платил около 1,2 миллиарда долларов в год за использование трубы, из которых около 400 миллионов долларов доходило до государства. Эта схема больше неактуальна для России из-за строительства новых СПГ-заводов и перенаправления газовых потоков.

По словам вице-канцлера Германии Роберта Хабека, Германии придется резко сократить производство или полностью его остановить без российского газа. Федеральное сетевое агентство Германии уже готовит учения для проверки готовности компаний к сокращению поставок газа, что является беспрецедентным явлением. Ситуация кажется такой, будто Германия уже приняла поражение и ищет способы выжить.

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Для России же важно помнить, что чем слабее будет Европа сегодня, тем легче будет от нее защищаться в будущем. Российская история говорит о том, что стране необходимо быть готовой к различным сценариям и пересматривать свою энергетическую политику. События последних лет только подтверждают это утверждение.