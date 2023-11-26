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gotreksson
«Норникель» запустил масштабный экопроект в России
Запуск масштабного экопроекта от «Норникеля» многократно сократит выбросы диоксида серы в атмосферу. Площадкой для него стал Надеждинский металлургический завод (НПЗ). Размер инвестиций – более 180 млрд рублей.

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Выбросы диоксида серы являются одной из главных проблем современного мира. Этот вредный загрязнитель атмосферы приводит к увеличению риска заболеваний дыхательной системы и смертности. Компания "Норникель" решила взяться за проблему и запустила грандиозную серную программу на Надеждинском металлургическом заводе (НПЗ). Вложения в этот проект превысили 180 миллиардов рублей.Выбросы соединений серы являются особо актуальной проблемой в России. Норильск на протяжении многих лет служил эпицентром выбросов SO2 с показателем почти в 1900 килотонн. Горнодобывающая отрасль и цветная металлургия главные игроки в этом регионе, и именно предприятия "Норникеля" обусловили эти масштабные выбросы.

Инициатива "Норникеля" входит в нацпроект "Чистый воздух", который направлен на модернизацию промышленных предприятий и снижение выбросов в атмосферу. Программа охватывает 12 городов, включая "грязный" Норильск. Экопроект "Норникеля" признан флагманом данного национального проекта.

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Подробности "Серной программы" поражают своим масштабом. В конце октября этого года на НМЗ запустили масштабное экопредприятие. В рамках его реализации произошла реконфигурация НМЗ и построение 15 новых объектов, предназначенных для утилизации диоксида серы. Среди них – цех переработки серы, склад, пункт приема и переработки известняка, комплекс по изготовлению "молока" из известняка, пункт по нейтрализации SO2, гипсохранилище и другие. Процесс утилизации диоксида серы включает конверсию SO2 с превращением в серную кислоту и нейтрализацию известняком. Эта технология станет ключевым моментом в борьбе с выбросами вредных веществ.

Реализация "Серной программы" была сопровождена многочисленными трудностями, начиная от пандемии COVID-19 и заканчивая экономическими санкциями. Тем не менее компания успешно справилась с вызовами и превратила 90% передового оборудования в отечественную разработку, отказавшись от импортных аналогов.

Запуск первой линии проекта уже позволил снизить выбросы SO2 на 20%, а к 2024 году вторая линия сократит их на 45%. Общие инвестиции в НПЗ составили 180 миллиардов рублей. Основная цель программы – снижение выбросов SO2 на всех предприятиях Норильского дивизиона. В ближайшем будущем это позволит достичь сокращения выбросов на 90%.

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Экопроект "Норникеля" – это не только важный шаг в борьбе с загрязнением воздуха, но и надежда на более зеленое будущее для всех российских городов. Вложения в инновационные технологии и отказ от импортной продукции – это путь к экологической устойчивости и процветанию.

#новости #экология #производство #завод #проект #норильск #норильский никель #норникель #нпз #серная программа
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