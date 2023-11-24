Зеленая энергетика - новый тренд последних лет. Ветряки, солнечные панели и другие альтернативные источники энергии захватили наше воображение и обещали чистое и экологичное будущее. Но, оказывается, они не способны полностью заменить традиционные источники энергии. А обслуживание и замена деталей часто делают не выгодным такие истгчники энергии. И единственным действительно чистым источником энергии остается ядерная энергетика. И именно для нее требуется главное сырье - уран.

Цены на уран стремительно растут. На сегодняшний день, биржевые цены достигли $81 за фунт. Это меньше, чем в 2007 году, когда фунт урана стоил $136. Эксперты предупреждают, что пиковые цены 2007 года могут стать каплей в море по сравнению с тем, что нас ждет в будущем.

Одной из причин роста цен является мировая гонка за ядерной энергетикой. Многие страны стали активно разрабатывать планы на строительство новых атомных электростанций, что, в свою очередь, увеличивает спрос на уран. Но, есть и другие факторы, влияющие на рост цен.

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Одним из таких факторов является политическая ситуация. Западные страны время от времени поднимают вопрос о введении ограничений на Государственную корпорацию "Российская атомная энергетическая корпорация" (Росатом). Это вызывает нестабильность на рынке и усиливает цены на уран.

Несмотря на то, что Россия не является главным производителем урана, она контролирует значительную часть рынка его переработки и обогащения. Монопольное положение Росатома в этой сфере дает ей важность и вес на мировой арене. Даже США получают до 20% своего ядерного топлива из России. Это означает, что США не осмелятся вводить санкции на Росатом, так как это негативно повлияет на их экономику и энергетическую безопасность. Но, они могут попытаться давлением заставить Европу ввести санкции. Тем самым повергая энергетику Европы в еще большую стагнацию. И избавляясь от конкурента на потребительском рынке урана.

Все это приводит к серьезному дисбалансу спроса и предложения, который предстоит наблюдать на мировом рынке урана к 2040 году. Говорят, что дефицит урана достигнет 680 миллионов килограммов.

Урановый рынок так же контролируется Казахстаном, который является крупнейшим экспортером урана в мире. Интересно, что даже Казахстану нужны услуги Росатома для добычи и экспорта урановой руды.

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Будущее мировой энергетики в значительной степени зависит от России. Ее роль как главного поставщика урана и провайдера услуг по его переработке делает ее неотъемлемой частью ядерной энергетической индустрии.