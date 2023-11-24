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Определенно, здесь дело не только в санкциях (повышенная пошлина от США на алюминий из РФ и то не единственный случай), но и в стратегической ориентации компании на более перспективный рынок. Россия также имеет явное конкурентное преимущество перед многими мировыми производителями - дешевую электроэнергию.
Китайский рынок огромен и постоянно растет. Согласно официальным данным, с начала 2023 года экспорт алюминия из России в Китай увеличился в три раза и достиг 806 250 тонн. И с каждым днем Россия продолжает наращивать поставки.
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Китайская промышленность все больше нуждается в алюминии и, по сути, может поглотить все имеющиеся мощности.
В период с января по сентябрь общий импорт алюминия в Китай возрос в 2,6 раза до 956 000 тонн. Причем доля России увеличилась с 76,1% до 84,3%. Доля других стран, хотя и физически увеличилась, но все же несущественна, по сравнению с Россией.
И это происходит несмотря на то, что сам Китай является мировым лидером по производству алюминия, причем доля его в мировой добыче и потреблении этого металла составляет половину. Только в 2022 году в Китае было произведено 40 миллионов тонн алюминия, в то время как мировое производство составило 68,4 миллиона тонн.
Алюминий является жизненно важным материалом для развивающейся промышленности Китая. Развитие этой отрасли происходит настолько быстрыми темпами, что местных мощностей недостаточно, и необходимы внешние поставки. И в этой ситуации российский гигант «РУСАЛ» как нельзя кстати.
Компания не собирается упускать возможность работать на быстроразвивающемся и поистине перспективном рынке Китая, а для этого у нее есть все необходимое.
Производство алюминия - процесс, требующий значительных энергетических затрат. Чтобы получить одну тонну алюминия, требуется порядка 14 МВт электроэнергии. У России до сих пор есть профицит электроэнергии, поэтому мы можем легко увеличить производственные мощности и производить столько алюминия, сколько требуется для потребления.
С другой стороны, промышленность Европы находится в затухающем состоянии, в котором нет перспектив. Здесь не требуются санкции, чтобы работать в свою пользу. И «РУСАЛ» сделал свой выбор в пользу развивающейся Азии, а не застойной Европы.
Несмотря на смену и изменчивость рынка, «РУСАЛ» стремительно адаптируется и успешно наращивает свое присутствие в мировой экономике.