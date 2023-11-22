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gotreksson
Китайские компании предоставят оборудование и технологии для производства каменной ваты в России
На Российско-китайском форуме межрегионального сотрудничества было подписано соглашение о строительстве завода по производству каменной ваты в Оренбургской области с использованием китайских технологий и оборудования. Завод планируется разместить в городе Новотроицке.

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Оренбургская область готовится к новому витку развития в строительной отрасли благодаря одному уникальному проекту - строительству завода по производству каменной ваты. Завод будет использовать китайские технологии и оборудование, что, несомненно, способствует повышению качества и эффективности производства.

Завод, предполагаемый к размещению в промышленном городе Новотроицке, планирует использовать горную породу габбро-диабаз, которая богато присутствует в Оренбургской области, для производства каменной ваты. Каменная вата широко используется в строительстве как утеплитель и отличается отличными теплоизоляционными свойствами, не горит, не подвержена гниению и грызунам. Она также применяется в качестве звукоизоляции и защиты от влаги.

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Основным инвестором проекта является российское предприятие, в то время как китайская сторона предоставит не только технологии и оборудование, но и возьмет на себя сбыт готовой продукции в Китайской Народной Республике. И это неудивительно, учитывая то, что строительный рынок Китая является одним из самых крупных в мире, а спрос на утеплительные материалы, в том числе на каменную вату, постоянно растет.

Помимо очевидных экономических выгод для обеих сторон, этот проект имеет дополнительные перспективы. Завод в Новотроицке способствует развитию строительной отрасли в области и созданию новых рабочих мест. Кроме того, сотрудничество с китайскими компаниями позволит обменяться опытом и передовыми технологиями в области производства каменной ваты.

Подписание соглашения о строительстве завода является важным шагом в развитии российско-китайского сотрудничества и свидетельствует о взаимном интересе и доверии между двумя странами в области промышленности и строительства. Этот проект может стать основой для дальнейшего развития сотрудничества в других областях, таких как торговля, инфраструктура и технологический обмен.

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В конечном итоге, завод по производству каменной ваты не только удовлетворит потребности в этом материале на местном рынке, но и откроет перед Оренбургской областью экспортные возможности. Внедрение китайских технологий и оборудования приведет к увеличению производства и снижению затрат на его осуществление.

#новости #китай #производство #завод #рабочие места #каменная вата #новотроицк #оренбург #теплоизоляция
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