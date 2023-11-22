Из-за закрытия КПП на границе финские производители удобрений больше не могут ввозить сырье из России, сообщает "Yle". Это грозит обернуться для отрасли катастрофой и ударить по сельскому хозяйству в Финляндии.

Остановка железнодорожного движения через пограничный переход Ниирала возможно приведет к серьезным последствиям для производителя удобрений Cemagro и сельского хозяйства в Финляндии.

Cemagro, семейная компания, является одним из ведущих производителей удобрений в стране и поставляет около 20% необходимых удобрений на финский рынок. С закрытием пограничного перехода между Финляндией и Карелией движение поездов через этот переход было прекращено, что серьезно затрагивает деятельность компании.

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Глава правления Cemagro, Юкка Мухонен, выражает беспокойство по поводу возможных катастрофических последствий для компании, если железнодорожное движение через границу будет остановлено на все зимние месяцы. Он также обращает внимание на то, что эта ситуация негативно скажется на сельское хозяйство в стране, поскольку неизвестно, смогут ли найти аналог невосполненой российской продукции.

Cemagro обратилась к министерствам и Центру стратегического снабжения (Huoltovarmuuskeskus) в поисках решений. Они не принимают аргумент о том, что автомобильная и железная дороги в Ниирале хоть и слишком близко друг к другу, но удобрения перевозятся в закрытых вагонохопперах, в которые нельзя попасть.

Одним из потенциальных решений может стать использование пограничного перехода Вайниккала, который на данный момент обслуживает только жд движение. Но, компания не имеет необходимого оборудования для работы через этот переход.

Cemagro специально перенесла завод в Тохмаярви, рядом с пограничным переходом Ниирала, в 2021 году. Компания импортирует из Российской Федерации азотные, фосфорные и калийные удобрения и перерабатывает их для фермеров Финляндии. Но санкции ограничивают импорт из некоторых заводов. Компания также рассматривает возможность импорта удобрений из Латвии и Узбекистана.

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Cemagro надеется, что вопрос будет рассмотрен в срочном порядке и найдено рациональное решение, чтобы избежать катастрофических последствий как для компании, так и для сельского хозяйства в Финляндии. Мы же видим вновь, как бездумная санкционная политика приносит вред компаниям самой Финляндии.