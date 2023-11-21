ТАСС: Россия, несмотря на санкционное давление, смогла не допустить массового отъезда ученых, но за ситуацией в этой сфере нужно и дальше внимательно следить. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Ситуация с отъездом ученых из России остается актуальной темой, несмотря на санкционное давление, заявил зампред Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. Несмотря на то, что массового отъезда ученых удалось избежать, необходимо продолжать внимательно следить за ситуацией в этой сфере.

Один из основных факторов, который мешает отъезду,- это пожилой возраст ученых. Многие из них уже не молоды и предпочитают остаться в России. Еще одна причина - массовое незнание иностранных языков. Это также делает отъезд менее доступным. Кроме того, ограниченные возможности для свободного выражения мнения в гуманитарной сфере также могут стать препятствием для ученых, желающих уехать. Но стоит отметить, что зарубежные работодатели пока не проявляют массовой готовности принимать на работу российских ученых. В основном уезжают те, кто действительно имеет востребованные навыки и компетенции.

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Согласно докладу «Российская наука в цифрах: 2023», Россия занимает 5-е место в мире по масштабам занятости в науке после Китая, США, Японии и Германии. Численность сотрудников, занятых исследовательской деятельностью, снижается. Если в 2010 году в науке было занято 736,5 тыс. человек, то в 2021 году это число сократилось до 662,7 тыс. Возрастная диспропорция также остается серьезной проблемой – каждый четвертый исследователь в России старше 60 лет. В университетах ситуация аналогичная – доля самых продуктивных молодых преподавателей до 30 лет снизилась до 4,8%, а количество преподавателей старше 65 лет увеличилось до 19,8%.

Рассмотрим мнение политолога Арсена Шаяхметова, который считает, что Россия потерпит значительные потери в качестве науки в будущем. Уехавшие исследователи, обладающие мобильностью и предприимчивостью, оставляют значительный след в общественной и научной жизни. Через 10-20 лет эти потери могут быть особенно ощутимыми, а также повлиять на молодежную науку.

Дмитрий Назаров, экономист, высказывает беспокойство о потере молодых ученых, которые могли выбрать эмиграцию из-за политической нестабильности и ограничений. Не все ректоры вузов вовремя осознали эту опасность и приняли соответствующие меры. В научных кругах говорят, что уехало мало молодых ученых, но в случае с наукой качество гораздо важнее, чем абсолютные числа. Одна потеря нобелевского лауреата может быть значительнее, чем потеря 100 молодых ученых.

Замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко отмечает, что западная русофобия и негативная реакция на тех, кто уехал из Российской Федерации, играют важную роль в возвращении многих исследователей обратно в страну. Многие из тех, кто надеялся на лучшую жизнь и прием в «просвещенные» страны НАТО, столкнулись с дискриминацией и неадекватностью со стороны общества и в итоге вернулись обратно в Россию.

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Ситуация с отъездом ученых из нашей страны требует дальнейшего внимания и анализа. Большое значение имеет сохранение молодых талантливых ученых и предоставление им условий для развития. Только так будет возможно сохранить качество и уровень российской науки и образования.