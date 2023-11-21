В ноябре 2023-го министры энергетики двух стран достигли предварительных соглашений относительно строительства сразу трех теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) разной мощности. Предполагается, что Россия в лице «Интер РАО – Экспорт» спроектирует и возведет на территории Казахстана тепловые электростанции в Усть-Каменогорске, Семее и Кокшетау.

В ноябре 2023 года две страны достигли прорывных соглашений в области энергетики, которые обещают принести ощутимые изменения в инфраструктуру Казахстана. Россия, через компанию «Интер РАО – Экспорт», намерена возведение трех теплоэлектроцентралей разной мощности – в Усть-Каменогорске, Семее и Кокшетау.

Даты начала работ и ввода объектов в эксплуатацию пока остаются загадкой. Некоторая информация имеется лишь о проекте ТЭЦ «Кокшетау», для которого уже подготовлено технико-экономическое обоснование и ожидается его проверка правительственной комиссией. Следовательно, возможны работы на площадке уже в следующем году, и запуск объекта можно ожидать в 2027 году. Но без официальных контрактов, о сроках ввода в эксплуатацию и начала строительства можно только говорить с осторожностью. Ориентировочная стоимость проекта составляет около 830 миллионов долларов. Интересно, что еще в начале года сообщалось, что данную теплоэлектростанцию может построить турецкая компания Gap İnşaat. Кроме того, ранее, в 2018 году, был заключен предварительный договор с одной из казахстанских компаний о строительстве ТЭЦ «Кокшетау» в формате государственно-частного партнерства. Но, планы так и остались планами, строительство так и не началось. Разница заключается в том, что в предшествующий проект было запланировано электрической мощности 180 МВт и тепловой мощности 430 Гкал/ч, а новый проект предусматривает 240 МВт и 520 Гкал/ч соответственно. Также, новая ТЭЦ будет работать на угле, с возможным последующим переходом на природный газ.

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Ожидается, что технико-экономическое обоснование по проекту ТЭЦ в городе Семее будет подготовлено до конца 2023 года. Планируется, что электрическая мощность станции составит не менее 320 МВт, а тепловая мощность – 1200 Гкал/ч. Проект оправдывается тем, что потенциал действующей системы теплоснабжения в правобережной части города практически исчерпан, что требует строительства новой электростанции.

В отношении Усть-Каменогорской ТЭЦ технико-экономическое обоснование будет представлено в 2024 году. Следующий объект должен заменить действующую ТЭЦ-1, которая находится в эксплуатации с 1947 года. Новая электростанция будет иметь электрическую мощность 560 МВт. В марте 2023 года было заявлено, что строительства нового объекта не будет, и будет осуществлен только замена старого турбоагрегата и строительство нового котлоагрегата. Но, планы решили пересмотреть, так как без ТЭЦ-2 город не сможет обойтись.

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Министры энергетики обеих стран подчеркивают, что все три проекта будут реализованы от начала и до конца российскими специалистами. Одна из причин выбора российских подрядчиков заключается в их готовых технических решениях и большом опыте работы с высокой зольностью казахстанского угля. Все ныне действующие ТЭЦ в Казахстане, которых насчитывается 37 штук, были построены по советской технологии. Кроме того, Москва готова финансировать эти проекты, в отличие от международных институтов, которые не предоставляют финансирование для строительства объектов угольной генерации.