Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Россия построит новые ТЭЦ в Казахстане
В ноябре 2023-го министры энергетики двух стран достигли предварительных соглашений относительно строительства сразу трех теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) разной мощности. Предполагается, что Россия в лице «Интер РАО – Экспорт» спроектирует и возведет на территории Казахстана тепловые электростанции в Усть-Каменогорске, Семее и Кокшетау.

реклама

В ноябре 2023 года две страны достигли прорывных соглашений в области энергетики, которые обещают принести ощутимые изменения в инфраструктуру Казахстана. Россия, через компанию «Интер РАО – Экспорт», намерена возведение трех теплоэлектроцентралей разной мощности – в Усть-Каменогорске, Семее и Кокшетау.

Даты начала работ и ввода объектов в эксплуатацию пока остаются загадкой. Некоторая информация имеется лишь о проекте ТЭЦ «Кокшетау», для которого уже подготовлено технико-экономическое обоснование и ожидается его проверка правительственной комиссией. Следовательно, возможны работы на площадке уже в следующем году, и запуск объекта можно ожидать в 2027 году. Но без официальных контрактов, о сроках ввода в эксплуатацию и начала строительства можно только говорить с осторожностью. Ориентировочная стоимость проекта составляет около 830 миллионов долларов.Интересно, что еще в начале года сообщалось, что данную теплоэлектростанцию может построить турецкая компания Gap İnşaat. Кроме того, ранее, в 2018 году, был заключен предварительный договор с одной из казахстанских компаний о строительстве ТЭЦ «Кокшетау» в формате государственно-частного партнерства. Но, планы так и остались планами, строительство так и не началось. Разница заключается в том, что в предшествующий проект было запланировано электрической мощности 180 МВт и тепловой мощности 430 Гкал/ч, а новый проект предусматривает 240 МВт и 520 Гкал/ч соответственно. Также, новая ТЭЦ будет работать на угле, с возможным последующим переходом на природный газ.

реклама

Ожидается, что технико-экономическое обоснование по проекту ТЭЦ в городе Семее будет подготовлено до конца 2023 года. Планируется, что электрическая мощность станции составит не менее 320 МВт, а тепловая мощность – 1200 Гкал/ч. Проект оправдывается тем, что потенциал действующей системы теплоснабжения в правобережной части города практически исчерпан, что требует строительства новой электростанции.

В отношении Усть-Каменогорской ТЭЦ технико-экономическое обоснование будет представлено в 2024 году. Следующий объект должен заменить действующую ТЭЦ-1, которая находится в эксплуатации с 1947 года. Новая электростанция будет иметь электрическую мощность 560 МВт. В марте 2023 года было заявлено, что строительства нового объекта не будет, и будет осуществлен только замена старого турбоагрегата и строительство нового котлоагрегата. Но, планы решили пересмотреть, так как без ТЭЦ-2 город не сможет обойтись.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Министры энергетики обеих стран подчеркивают, что все три проекта будут реализованы от начала и до конца российскими специалистами. Одна из причин выбора российских подрядчиков заключается в их готовых технических решениях и большом опыте работы с высокой зольностью казахстанского угля. Все ныне действующие ТЭЦ в Казахстане, которых насчитывается 37 штук, были построены по советской технологии. Кроме того, Москва готова финансировать эти проекты, в отличие от международных институтов, которые не предоставляют финансирование для строительства объектов угольной генерации.

#новости #казахстан #строительство #рабочие места #уголь #кокшетау #семей #тэц #усть-каменогорск
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

U.S. News & World Report назвали армию РФ сильнейшей в мире после запуска ракеты «Булава» на 6000 км
В Москве могут построить два небоскреба и соединить их жилым "мостом"
Медведев: Россия смогла не допустить массового отъезда ученых, но за ситуацией нужно следить
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иране представили гиперзвуковую ракету "Фаттах-2" - она в 15 раз превышает скорость звука
30
Представлена ​​игровая консоль TerransForce Handle 5 с AMD R7 7840U, 7-дюймовым дисплеем FHD 120 Гц
4
Иранские инженеры создали зенитный комплекс Mehran, способный сбивать американские истребители F-35
9
Армения продолжает закупать оружие стандартов НАТО, в этот раз им поставят гаубицы MArG 155-мм
10
РСЗО "Торнадо-С" стремительно догоняет "Искандер" по мощности заряда и дальности запуска
+
Инсайдер: Из игры GTA 6 была вырезана основная функция
2
Актер «Ходячих мертвецов» наконец-то получил главную роль в фильме о Человеке-пауке
+
У РФ появился новый "Ланцет" — Z-53 будет искать групповые цели и уничтожать их в составе роя дронов
1
На Украине изменят закон о военной службе — в ВСУ собираются призывать заключенных и студентов
6
Российская ракета РВВ-МД2 впечатлила экспертов – США смогут выпустить аналог только через 10 лет
3
НАСА продолжает изучать эрозию теплозащитного экрана корабля "Ориона" миссии "Артемида-1"
2
ФАС поручили разобраться с резким ростом цен на куриные яйца
5
Кризис в OpenAI: основатель может вернуться после скандального увольнения
1
Samsung зарегистрировала названия своих складных телефонов на 2024 и 2025 годы
+
Предрелизные образцы Core i3-14100 появились в продаже в Китае
2
Провайдер «Ярнет» рассказал, что такое ТСПУ, разработанное Роскомнадзором
4
«Ланцеты» стали ещё опаснее – чем ВСУ грозит появление в СВО модифицированных дронов-камикадзе
+
Избранный президент Аргентины выступает против вступления страны в БРИКС
4
В России решено блокировать иностранные почтовые сервисы – опубликован список первых шести сайтов
15
Rockstar Games может выпустить ремастер Grand Theft Auto IV в 2024 финансовом году
1

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
217
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
27
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
32
Мои пространные рассуждения о воинственном феминизме Голливуда и попытках борьбы с ним
1
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
22
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
11
Кто убивает западных наемников в тылу на Украине — рассказала Al Mayadeen
4
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
55
S-3 Viking – самолёт, при помощи которого США планировали уничтожать советские подводные лодки
1
О политике двух стульев Казахстана - как Токаев умело балансирует между Россией и Западом
14

Сейчас обсуждают

REY_B_
23:29
Так кремний, как технология, сдох! Например задержки памяти у SDRAM 100 МГц. были 20нс. Сейчас 5-7нс. Соотношение сопротивления затвора транзистора, к его ёмкости, т.е. "RC-цепочка" определяющая часто...
Более половины технологических работников считают, что искусственный интеллект переоценен
Александр Иванов
23:27
Айфон то конечно есть, но вот наладить его производство в самих сша как то не заладилось, нет квалифицированных кадров.
U.S. News & World Report назвали армию РФ сильнейшей в мире после запуска ракеты «Булава» на 6000 км
no_fate
23:21
А если нет у США более современных носителей и в ближайшие годы не предвидится, как и много чего другого (к примеру гиперзвук, рэб, реакторы на быстрых нейтронах) ? Следуя вашей фантазии, нужно сравни...
U.S. News & World Report назвали армию РФ сильнейшей в мире после запуска ракеты «Булава» на 6000 км
REY_B_
23:21
Пардон, а чем европейцы собираются платить? Похоже торговый баланс ЕС ушёл в минуса глубоко и надолго. А денежных бумажек сейчас напечатано и так невероятно много.
Южная Корея поднялась на 7е место по экспорту оружия и активно захватывает европейский рынок
Palkovvodec
23:20
ну может лет 30-40 назад может это и казалось чем-то недостижимым, но сегодня-то, когда количество транзисторов уже идёт на десятки миллиардов в рамках одного процессора... и что в этих триллионах так...
Более половины технологических работников считают, что искусственный интеллект переоценен
Truth Sееker
23:15
По этой же логике то же самое можно сказать и об военнослужащих РФ
99% военнослужащих ВСУ, это пойманные уклонисты, нежелавшие идти на службу
Truth Sееker
23:13
Вот именно, само уже это утверждение опровергает его
99% военнослужащих ВСУ, это пойманные уклонисты, нежелавшие идти на службу
Truth Sееker
23:11
А смысл штрафовать, если нет рычагов давления. К тому же телега остаётся единственным популярным мессенджером, а по факту соц. сетью, которая позволяет пропагандистам РФ публиковать фейки
Московский суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление запрещённого контента
REY_B_
23:10
Мешает количество нейронных связей. Их до 100 триллионов! При этом все люди очень разные. Так что и 100 триллионов связей не гарантия большого ума.
Более половины технологических работников считают, что искусственный интеллект переоценен
Truth Sееker
23:04
Военные аналитики и OSINT-исследователи сообщали о масштабных потерях России в ходе неудачных штурмов Авдеевки. Так, отмечались потери в бронемашинах, танках, артиллерийских системах, личном составе[4...
Российская армия идет на Нью-Йорк и продолжает давить ВСУ в Авдеевке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем