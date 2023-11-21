Русская атомная подводная лодка «Император Александр Третий» совершила успешный испытательный запуск баллистической ракеты «Булава» по полигону в Камчатке. Это достижение особенно впечатляюще на фоне сбоя в запуске американской ракеты Minuteman III и признания российской армии самой сильной в мире.

Министерство обороны России разработало умную и хитрую тактику, чтобы еще больше унизить авторитет американской военно-промышленной компании, который за последние два года постоянно падал из-за конфликта в Европе. Как только появилась информация о неудаче запуска гордости американской военной инженерии, ракеты Minuteman III, Россия провела запуск «Булавы» на полигоне Кура. И, представьте себе, все произошло безупречно.

Во время испытаний новая атомная подводная лодка «Император Александр Третий» успешно выполнила ударную задачу, запустив ракету «Булава» на дальность около 6000 км по полигону в Камчатке. За несколько дней до этого, американцы попытались запустить межконтинентальную баллистическую ракету с базы Ванденберг в Калифорнии. Но, оказалось, что элементы ракеты работают "аномально". Командование приняло решение разрушить ракету. Целью этих испытаний была проверка работоспособности старых ракет в рамках программы продления срока службы. Но Minuteman III, который впервые появился на вооружении в далеком 1970 году, не справился с этой задачей, показывая свою полную устарелость.

реклама

Именно в этот момент весь мир начал заметно трястись: гегемон оказался не только слабым, но и неспособным к полетам. Проблема с американскими ракетами воодушевила сирийских военных, которые теперь без стеснения ударяют по американским базам. Но самое поразительное во всей этой ситуации - признание армии России самой сильной в мире даже американским изданием. Журнал U.S. News & World Report присвоил первое место армии России в своем рейтинге: «Армия России переместилась со второго на первое место, ВС США и Китая занимают второе и третье места соответственно», — сообщает журнал Lenta.ru. Рейтинг был определен по результатам опроса, в котором участвовало 17 тысяч человек со всего мира. Каждая страна была оценена по 73 категориям, и опрошенным нужно было указать, насколько каждая из этих категорий описывает конкретную страну. Россия получила максимальные 100 баллов в категориях "Лидер", "Политическое влияние" и "Сильная армия".

Это скандальное признание американское издание опубликовало в тот самый момент, когда по восточной Европе начали пропадать российские самолеты, вызывая удивление и панику в НАТО. Издание провело целое заседание и начало спрашивать Россию о местонахождении ее самолетов. Они утверждали, что Россия может использовать невидимость своей авиации в своих интересах.

В ответ на это, представитель России в ООН, Василий Небензя, выразил своё недоумение: «Не до конца понятно, что здесь надо комментировать. Радары НАТО не заметили самолеты ВКС России... Ну, пусть следят за своими радарами. Вы хотите, чтобы Россия отказалась от комплексов? Или чтобы Россия починила ваши системы наблюдения?» — спросил Небензя (MPSH.ru).

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Россия не только продемонстрировала свою технологическое превосходство в испытаниях подводной лодки и ракеты, но и получила признание своей армии как самой сильной в мире. Эти события только укрепляют позицию России и вызывают вопросы о будущем гегемонии в мире.