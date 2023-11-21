Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
U.S. News & World Report назвали армию РФ сильнейшей в мире после запуска ракеты «Булава» на 6000 км
Русская атомная подводная лодка «Император Александр Третий» совершила успешный испытательный запуск баллистической ракеты «Булава» по полигону в Камчатке. Это достижение особенно впечатляюще на фоне сбоя в запуске американской ракеты Minuteman III и признания российской армии самой сильной в мире.

реклама

Министерство обороны России разработало умную и хитрую тактику, чтобы еще больше унизить авторитет американской военно-промышленной компании, который за последние два года постоянно падал из-за конфликта в Европе. Как только появилась информация о неудаче запуска гордости американской военной инженерии, ракеты Minuteman III, Россия провела запуск «Булавы» на полигоне Кура. И, представьте себе, все произошло безупречно.

Во время испытаний новая атомная подводная лодка «Император Александр Третий» успешно выполнила ударную задачу, запустив ракету «Булава» на дальность около 6000 км по полигону в Камчатке. За несколько дней до этого, американцы попытались запустить межконтинентальную баллистическую ракету с базы Ванденберг в Калифорнии. Но, оказалось, что элементы ракеты работают "аномально". Командование приняло решение разрушить ракету. Целью этих испытаний была проверка работоспособности старых ракет в рамках программы продления срока службы. Но Minuteman III, который впервые появился на вооружении в далеком 1970 году, не справился с этой задачей, показывая свою полную устарелость.

реклама

Именно в этот момент весь мир начал заметно трястись: гегемон оказался не только слабым, но и неспособным к полетам. Проблема с американскими ракетами воодушевила сирийских военных, которые теперь без стеснения ударяют по американским базам. Но самое поразительное во всей этой ситуации - признание армии России самой сильной в мире даже американским изданием.Журнал U.S. News & World Report присвоил первое место армии России в своем рейтинге: «Армия России переместилась со второго на первое место, ВС США и Китая занимают второе и третье места соответственно», — сообщает журнал Lenta.ru. Рейтинг был определен по результатам опроса, в котором участвовало 17 тысяч человек со всего мира. Каждая страна была оценена по 73 категориям, и опрошенным нужно было указать, насколько каждая из этих категорий описывает конкретную страну. Россия получила максимальные 100 баллов в категориях "Лидер", "Политическое влияние" и "Сильная армия".

Это скандальное признание американское издание опубликовало в тот самый момент, когда по восточной Европе начали пропадать российские самолеты, вызывая удивление и панику в НАТО. Издание провело целое заседание и начало спрашивать Россию о местонахождении ее самолетов. Они утверждали, что Россия может использовать невидимость своей авиации в своих интересах.

В ответ на это, представитель России в ООН, Василий Небензя, выразил своё недоумение: «Не до конца понятно, что здесь надо комментировать. Радары НАТО не заметили самолеты ВКС России... Ну, пусть следят за своими радарами. Вы хотите, чтобы Россия отказалась от комплексов? Или чтобы Россия починила ваши системы наблюдения?» — спросил Небензя (MPSH.ru).

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Россия не только продемонстрировала свою технологическое превосходство в испытаниях подводной лодки и ракеты, но и получила признание своей армии как самой сильной в мире. Эти события только укрепляют позицию России и вызывают вопросы о будущем гегемонии в мире.

#новости #сша #армия #рейтинг #minuteman iii #армия 2023 #булава #u.s. news &amp; world report #василий небензя
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иране представили гиперзвуковую ракету "Фаттах-2" - она в 15 раз превышает скорость звука
30
Представлена ​​игровая консоль TerransForce Handle 5 с AMD R7 7840U, 7-дюймовым дисплеем FHD 120 Гц
4
Иранские инженеры создали зенитный комплекс Mehran, способный сбивать американские истребители F-35
9
Армения продолжает закупать оружие стандартов НАТО, в этот раз им поставят гаубицы MArG 155-мм
10
РСЗО "Торнадо-С" стремительно догоняет "Искандер" по мощности заряда и дальности запуска
+
Инсайдер: Из игры GTA 6 была вырезана основная функция
2
Актер «Ходячих мертвецов» наконец-то получил главную роль в фильме о Человеке-пауке
+
У РФ появился новый "Ланцет" — Z-53 будет искать групповые цели и уничтожать их в составе роя дронов
1
На Украине изменят закон о военной службе — в ВСУ собираются призывать заключенных и студентов
6
Российская ракета РВВ-МД2 впечатлила экспертов – США смогут выпустить аналог только через 10 лет
3
НАСА продолжает изучать эрозию теплозащитного экрана корабля "Ориона" миссии "Артемида-1"
2
ФАС поручили разобраться с резким ростом цен на куриные яйца
5
Кризис в OpenAI: основатель может вернуться после скандального увольнения
1
Samsung зарегистрировала названия своих складных телефонов на 2024 и 2025 годы
+
Предрелизные образцы Core i3-14100 появились в продаже в Китае
2
Провайдер «Ярнет» рассказал, что такое ТСПУ, разработанное Роскомнадзором
4
«Ланцеты» стали ещё опаснее – чем ВСУ грозит появление в СВО модифицированных дронов-камикадзе
+
Избранный президент Аргентины выступает против вступления страны в БРИКС
4
В России решено блокировать иностранные почтовые сервисы – опубликован список первых шести сайтов
15
Rockstar Games может выпустить ремастер Grand Theft Auto IV в 2024 финансовом году
1

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
217
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
27
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
32
Мои пространные рассуждения о воинственном феминизме Голливуда и попытках борьбы с ним
1
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
22
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
11
Кто убивает западных наемников в тылу на Украине — рассказала Al Mayadeen
4
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
55
S-3 Viking – самолёт, при помощи которого США планировали уничтожать советские подводные лодки
1
О политике двух стульев Казахстана - как Токаев умело балансирует между Россией и Западом
14

Сейчас обсуждают

Palkovvodec
23:20
ну может лет 30-40 назад может это и казалось чем-то недостижимым, но сегодня-то, когда количество транзисторов уже идёт на десятки миллиардов в рамках одного процессора... и что в этих триллионах так...
Более половины технологических работников считают, что искусственный интеллект переоценен
Truth Sееker
23:15
По этой же логике то же самое можно сказать и об военнослужащих РФ
99% военнослужащих ВСУ, это пойманные уклонисты, нежелавшие идти на службу
Truth Sееker
23:13
Вот именно, само уже это утверждение опровергает его
99% военнослужащих ВСУ, это пойманные уклонисты, нежелавшие идти на службу
Truth Sееker
23:11
А смысл штрафовать, если нет рычагов давления. К тому же телега остаётся единственным популярным мессенджером, а по факту соц. сетью, которая позволяет пропагандистам РФ публиковать фейки
Московский суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление запрещённого контента
REY_B_
23:10
Мешает количество нейронных связей. Их до 100 триллионов! При этом все люди очень разные. Так что и 100 триллионов связей не гарантия большого ума.
Более половины технологических работников считают, что искусственный интеллект переоценен
Truth Sееker
23:04
Военные аналитики и OSINT-исследователи сообщали о масштабных потерях России в ходе неудачных штурмов Авдеевки. Так, отмечались потери в бронемашинах, танках, артиллерийских системах, личном составе[4...
Российская армия идет на Нью-Йорк и продолжает давить ВСУ в Авдеевке
Dr.Dev
22:50
Литиевая кислота?! Новое слово в химии детектед!
7 мифов об электромобилях и реальность
Артур Сеферов
22:50
Какая статья!!! Хуанг прослизился бы. Атак дурь полная. Начиная с 3060ti и далее карточки достаточно производительные и легко играются в 2k на максималках в большинстве игр. 3070ti или 3080 могут лег...
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Palkovvodec
22:44
а что, государство Россия когда-то было мононациональным, что в нём были только русские названия?
В России построят большой завод по производству смартфонов – идея принадлежит компании «Бештау»
wild cat
22:43
Глупо сравнивать устаревший МИНИТМЭН 3 и новую БУЛАВУ. А ВОТ СРАВНИТЬ промышленный и научный потенциал USA и РФ будет интересно...
U.S. News & World Report назвали армию РФ сильнейшей в мире после запуска ракеты «Булава» на 6000 км
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем