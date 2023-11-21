ТАСС: строительство атомной электростанции на Дальнем Востоке могут развернуть в Приморском крае. Об этом сообщил журналистам в Хабаровске замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

В Приморском крае в скором времени может появиться новая атомная электростанция, которая станет важным шагом в развитии энергетики в регионе. Совместная рабочая группа, созданная совместно с Минэнерго и Росатомом, уже занимается уточнением планов строительства этой электростанции.

Предполагается, что электростанция будет состоять из двух блоков мощностью по 600 мегаватт, и ее строительство будет осуществлено с применением передовых технологий. Общие инвестиции в это строительство могут составить впечатляющие $5-7 миллиардов. Минэнерго Российской Федерации уже имеет предпочтительное место для размещения станции - Приморский край, но окончательное решение будет зависеть от принятия соответствующих решений местными властями. После запуска атомной электростанции, возникнет новая проблема - необходимость постепенного закрытия угледобывающих предприятий. Региону просто не нужно будет столько угля. Это позволит не только снизить негативное воздействие на окружающую среду, но и повысить уровень безопасности.

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Уже сейчас Приморский край является домом для самой крупной тепловой электростанции на Дальнем Востоке - Приморской ГРЭС. Эта электростанция обеспечивает более 50% потребностей края в электроэнергии и имеет девять энергоблоков. Перевод двух энергоблоков с угольного топлива на атомную энергию позволит сократить использование угля на 3,5-4 миллиона тонн, что будет положительно сказываться на транспортной нагрузке и затратах.

Государственный концерн "Росатом" прогнозирует, что к 2045 году доля атомной энергии в общей выработке электроэнергии в России должна достичь 25%, по сравнению с 20% на сегодняшний день. Поэтому строительство новой атомной электростанции в Приморском крае будет важным шагом в достижении этой цели.

Уже сейчас в нашей стране насчитывается 11 действующих атомных станций с общей установленной мощностью более 29,5 гигаватт. Появление атомной энергии на Дальнем Востоке началось еще в 1974 году с запуска энергоблока Билибинской АЭС мощностью 12 мегаватт в Чукотке. В 2020 году там же заработала плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов", которая является уникальным проектом.

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Возможность строительства атомных электростанций в Хабаровском и Приморском краях уже рассматривалась ранее, но теперь, благодаря совместным усилиям Минэнерго и Росатома, этот проект становится все более реальным и важным для развития энергетического сектора в регионе. Мы можем ожидать, что в ближайшем будущем Приморский край станет местом творения новой мощной атомной электростанции, вносящей значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности региона и всей страны.