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gotreksson
Подбитый русский танк снова утопает в цветах - теперь в центре Хельсинки
телеграм-канал Readovka: Власти Финляндии решили установить на площади Хельсинки перед зданием парламента российский танк, сожжённый на Украине. Участники акции протеста против закрытия российской границы стали приносить к нему цветы в память о погибших русских бойцах и их товарищах.

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Финские власти организовали поистине удивительное мероприятие, когда привезли на площадь перед парламентом в Хельсинки российский танк в плачевном состоянии. Во многих людях проснулся интерес, от чего же они хотят донести свое послание. Акт оказался циничным знаком протеста против российской деятельности и закрытия границы между Финляндией и Россией, который совпал с проведением митинга против этих решений.Но, оказывается, сожженный танк вызвал совершенно несколько неожиданный отклик. Вместо страха или раскаяния перед своими соседями, люди, как русские жители Хельсинки, так и финны, принесли к обгоревшей машине цветы в знак уважения и памяти российских бойцов и их соратников. Это стало своего рода контрперфомансом, который выражал скорбь и память, а не политическую агитацию.Очевидно, русская община в Финляндии сыграла ключевую роль в этой необычной реакции. Они бросили вызов финским властям, выражая свой протест и несогласие. И хотя слова не всегда оказывают сильное влияние на общественное мнение, действия могут совершить настоящую революцию в сердцах людей.

Планировалось, что танк останется на площади только до 7 декабря, но учитывая неожиданный поворот событий, есть вероятность, что его уберут раньше. Публичная поддержка и скорбь со стороны людей не утихают, и финским властям придется принять решение — как долго они будут терпеть этот необычный "сад памяти".

#новости #финляндия #танк #протест #финляндия и россия #финляндия и украина #хельсинки #русская община #цветы
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