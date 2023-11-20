Си Цзиньпин: Мы задали направление и наметили план для реализации устойчивого развития китайско-американских отношений. КНР никогда не ставит на то, что США проиграют, не вмешивается во внутренние дела и не стремится бросить вызов США или заменить их.

Си Цзиньпин, глава Китая, за последнее время активно занимает главные мировые новостные заголовки благодаря двум важным встречам. Первая встреча была с президентом США Джо Байденом, а вторая была связан с участием на брифинге стран Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), проводившемся в Сан-Франциско, США.

Первая встреча Си и Байдена вызвала противоречивые эмоции. Отдельные российские СМИ подхватили информацию о "холодной" встрече, приписывая Си верхнюю руку, в то время как Байден казался неуклюжим. Но необходимо осознавать, что именно Си Цзиньпину был наиболее нужен этот диалог с президентом США. Китайская экономика страдает от спада, связанного с уменьшением внешней торговли. США являются ведущим партнером Китая по экспорту и пятым партнером по импорту. Поэтому именно КНР нуждается в улучшении экономических связей с США, вместо их разрыва, как надеется Кремль.

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Китаю необходимо развивать экономические связи со всем миром, а не отделяться от западного мира, как хочется России. Си Цзиньпин понимает, что разделение политики и экономики - ключевой фактор роста и процветания. Он выделяет значимость поддержания открытости и свободы в инвестициях и торговле, а также поддержания международной торговой системы, во главе которой стоит Всемирная торговая организация (ВТО). Си также призывает не политизировать торгово-экономические вопросы и не использовать их в качестве оружия.

Очевидно, что Си Цзиньпин действует в интересах Китая, стремясь улучшить экономические связи и избежать политизации. По итогам саммита АТЭС была подписана декларация, в которой страны подчеркнули свою поддержку свободной, открытой и недискриминационной торговли и инвестиционной среды, а также поддержку бесперебойного функционирования ВТО. Это является важным договором для Китая, укрепляющим его экономическое превосходство в районе Азиатско-Тихоокеанского региона и не только.

Но, реализация этих намерений может оказаться сложной задачей. Ведь вмешательства и попытки политизировать экономические вопросы со стороны различных стран могут создать преграды на пути к развитию свободной и открытой торговли. США, например, продолжают использовать экономику в качестве инструмента политического давления на другие страны. Последний пример - торговая война с Китаем, которая привела к введению тарифов на десятки миллиардов долларов товаров и услуг. Такие действия не только вредят мировой экономике, но и создают напряженность в отношениях между странами.

Одним из основных средств противостояния экономическому давлению и политизации являются развитие и укрепление международных экономических институтов. Китай твердо поддерживает ВТО, которая является ключевым форумом для разрешения экономических споров и установления международных торговых правил. Но все же, необходимо признать, что сама ВТО нуждается в реформах, чтобы адаптироваться к быстро изменяющемуся мировому экономическому ландшафту. Китай активно выступает за такие реформы и предлагает свои идеи по укреплению работы этой организации.

Хотя процесс улучшения экономических отношений между Китаем и США медленный и полон препятствий, многие экономисты и политологи видят в этом потенциал для улучшения мировой экономики в целом. Расширение торговых связей и сотрудничества в области экономики может привести к созданию новых возможностей для предпринимателей, инноваций и совместных проектов, что позволит укрепить международную экономическую стабильность и принести пользу всем странам.

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Битва за экономическое превосходство между Си Цзиньпином и Джо Байденом будет продолжаться. Но важно помнить, что за этой битвой стоит не только конкуренция, но и возможности для развития и процветания.