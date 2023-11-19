Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
Новое важное соглашение в энергетической сфере между Россией, Казахстаном и Узбекистаном обсуждается уже несколько месяцев. Хотя окончательные договоренности еще не достигнуты, проект получил поддержку и вызвал живой интерес в международном сообществе. Предполагается, что создание газового союза принесет множество преимуществ и откроет новые перспективы для России и ее партнеров.

реклама

В свое время Советский Союз был не только одной из самых мощных супердержав, но и создал в Средней Азии впечатляющую газотранспортную систему. Она обеспечивала многочисленные производства и даже экспорт газа в другие страны. Тогда среднеазиатские республики были лидерами в добыче газа, и поддержание баланса в газоснабжении страны было важной задачей этой инфраструктуры.

После распада СССР система начала обветшать, поскольку никто не заботился о ее развитии. Итогом двух десятилетий стало иссякание газовых месторождений. Сегодня Средней Азии не хватает газа даже для внутреннего потребления, не говоря уже о его экспорте. Национальные элиты этих стран только несколько лет назад рассматривали возможность передачи газотранспортной системы России, однако все больше становится понятным, что ее нужно продолжать использовать и развивать совместно с российскими компаниями.Газпром, в свою очередь, видит перспективы сотрудничества в этом направлении. Во время Петербургского международного газового форума глава компании Алексей Миллер рассказал о возможности транзита газа в третьи страны через Среднюю Азию. Он также упомянул о плане 15-летнего сотрудничества с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией, а также о расширении поставок российского газа через газопровод «Средняя Азия — Центр».

реклама

Сохранение газотранспортной системы у бывших республик практически невозможно без поддержки Газпрома. Без этой поддержки критическое состояние может произойти в самый неподходящий момент, что уже было заметно в 2021-2022 годах.

Одной из ключевых выгод для России будет возможность наращивания экспорта российского газа в страны Центральной и Южной Азии. По мнению экспертов, газовый союз может оказаться особенно полезным для увеличения поставок российского газа в Китай, учитывая, что у среднеазиатских стран скоро не останется собственных ресурсов. Несмотря на уже стремительный рост поставок в Китай через газопровод 'Сила Сибири', создание газового союза предоставит дополнительные возможности и укрепит позиции России на этом перспективном рынке.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Создание газового союза и расширение экспорта газа имеют огромное значение для экономики России. Увеличение объемов добычи и поставок газа способствует восстановлению российского рынка и позволяет удовлетворить потребности не только внутреннего рынка страны, но и зарубежных партнеров. Кроме того, участие в международных проектах такого масштаба демонстрирует амбиции России и ее стремление к сотрудничеству с другими странами в энергетической сфере.

#россия #новости #экономика #газ #ссср #газпром #казахстан #узбекистан #киргизия #средняя азия
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Eurasian Times: ракеты у России не закончатся никогда
Активные боевые действия идут в последние дни под Авдеевкой и Артемовском
XRP, FTT и APE: выбор криптокитов на неделе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
30
Действующий украинский летчик попал в разработку и в ходе секретной операции добрался до России
10
Русский истребитель перехватил украинский МиГ-29 в небе ДНР
4
Появилась сверхлегкая мышь Keychron M3 Mini Metal Edition с ресурсом 80 миллионов нажатий
2
Airbus A340 совершил историческую первую посадку в Антарктиде
1
Генерал-лейтенант ВС РФ: САУ "Мальва" показывает прекрасные результаты на передовой СВО
+
Россия движется в сторону отказа от процессоров AMD и Intel, и к переходу на Loongson
17
Российские десантники показали работу "Боевой метлы" — такой Урал-4320 способен остановить Bradley
+
ХАМАС сжигает всё больше танков Merkava – экипажи ЦАХАЛ вынуждены ставить на танки IP-камеры
+
В России модифицировали основной разведывательный дрон серии «Орлан»
+
Инновационное горючее для атомных станций будущего создают на Белоярской Атомной Электростанции
1
ВС РФ выбили ВСУ из поселка Нива и сузили горлышко Авдеевского котла
2
Бесплатное приложение CoreDirector помогает деактивировать E-ядра в процессорах Intel
5
Forbes: российская БМП "с тремя пушками" действительно может работать
+
ВМС Великобритании: беспилотник Mojave взлетел с авианосца в первый раз
+
Эстония обвиняет Россию в способствовании незаконной миграции в Евросоюз
+
Использовать iPhone для запуска автомобиля станет намного проще
+
Джонсон: ВСУ несут колоссальные потери на фронте
1
НАСА сообщает, что для миссий звездолетов на Луну потребуется около 20 запусков Starship
5
Компания TCL выпустила новую линейку домашних саундбаров: C935U и X937U
2

Популярные статьи

Сравнение продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series по состоянию на 30 октября 2023 года
7
Подбираем комплектующие для ПК правильно (и критикуем рекламные сборки)
15
Американцы не хотят признавать, что их разведчик SR-71 неоднократно перехватывался советскими МиГ-31
5
Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера
6
Изучаем предпочтения российских и немецких геймеров – самые популярные процессоры и видеокарты
2
Несколько полезных функций Google Assistant, которые могут упростить жизнь
+
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
13
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умное водяное одеяло и гантели с дисплеем Сяоми
1
Госдепартамент США одобрил продажу Японии крылатых ракет «Томагавк» за 2 млрд долларов
35
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
+

Сейчас обсуждают

Alirza Razakhanov
23:59
по твоей логике амд это Китай, Интел это Китай (ведь в Китае собираются)
Россия не останется без процессоров – китайский Loongson сможет работать на отечественной ОС «Альт»
Вадим Федоров
23:56
Почему нет никакого сравнения, автор ссылается на повышение цена на подписку в два раза, это на секунду с 200 до 400₽ в месяц или 3800₽ год, сони недавно тоже сделали повышение цен в турецком сторе, п...
Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
Свиборг Дрыностой
23:54
с чего это 1050ти легентдарная? обычное лоуенд говно даже на момент выхода.
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
Зю
23:51
В итоге за 30 лет ни один из нахлебников Российской ССР не только не построил, но даже не починил газопроводы. На той же Украине их не ремонтировали, просто выключали выходящие из строя.
«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
Jibooty---World-Domination You-Know
23:29
Свитч параша
Сравнение продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series по состоянию на 30 октября 2023 года
алексей михайлов
23:26
мне тут помогли со взломом как и обещал оставляю отзыв сделали все в короткие сроки.качественно человек даже не узнал об этом ставлю твердую 5+++ спасибо большое кому нужно вот номер телефона +7903350...
Программа для взлома учётной записи GMail
Alexander Drakin
23:21
Теперь о потерях в Газе За четыре недели в очень сложных условиях и застройки, Танк Меркава 4м показывает себя с очень хорошей стороны! В Газе до сих пор нет безвозвратных потерь и слава богу 🙏 Всего...
Германия продолжит закупать для Leopard 2A8 КАЗ Trophy, не справившийся с защитой танка Merkava
Alexander Drakin
23:20
Вы тут ерунду не публикуйте, и якобы что в ЦАХАЛ много потерь среди техники? Кому верите, где хоть один танк сгоревший? Где доказательства? А теперь я вам открою секрет что случилось 7.10 в ту черную...
Германия продолжит закупать для Leopard 2A8 КАЗ Trophy, не справившийся с защитой танка Merkava
Китя.
23:18
Был недавно в Англии, меня поразило до мозга и костей пара жутких вещей. Первое англичане не моются и воняют, как бомжи, на улицах у них царит беспорядок и чисто только в центре, я удивлён, как у них ...
BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
Миша Артемов
23:15
Администрация - забаньте автора, ему похоже вши головной мозг повредили в детстве.
Попытка запуска SpaceX закончилась потерей самой мощной ракеты, когда-либо созданной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем