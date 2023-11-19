Новое важное соглашение в энергетической сфере между Россией, Казахстаном и Узбекистаном обсуждается уже несколько месяцев. Хотя окончательные договоренности еще не достигнуты, проект получил поддержку и вызвал живой интерес в международном сообществе. Предполагается, что создание газового союза принесет множество преимуществ и откроет новые перспективы для России и ее партнеров.

В свое время Советский Союз был не только одной из самых мощных супердержав, но и создал в Средней Азии впечатляющую газотранспортную систему. Она обеспечивала многочисленные производства и даже экспорт газа в другие страны. Тогда среднеазиатские республики были лидерами в добыче газа, и поддержание баланса в газоснабжении страны было важной задачей этой инфраструктуры.

После распада СССР система начала обветшать, поскольку никто не заботился о ее развитии. Итогом двух десятилетий стало иссякание газовых месторождений. Сегодня Средней Азии не хватает газа даже для внутреннего потребления, не говоря уже о его экспорте. Национальные элиты этих стран только несколько лет назад рассматривали возможность передачи газотранспортной системы России, однако все больше становится понятным, что ее нужно продолжать использовать и развивать совместно с российскими компаниями. Газпром, в свою очередь, видит перспективы сотрудничества в этом направлении. Во время Петербургского международного газового форума глава компании Алексей Миллер рассказал о возможности транзита газа в третьи страны через Среднюю Азию. Он также упомянул о плане 15-летнего сотрудничества с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией, а также о расширении поставок российского газа через газопровод «Средняя Азия — Центр».

реклама

Сохранение газотранспортной системы у бывших республик практически невозможно без поддержки Газпрома. Без этой поддержки критическое состояние может произойти в самый неподходящий момент, что уже было заметно в 2021-2022 годах.

Одной из ключевых выгод для России будет возможность наращивания экспорта российского газа в страны Центральной и Южной Азии. По мнению экспертов, газовый союз может оказаться особенно полезным для увеличения поставок российского газа в Китай, учитывая, что у среднеазиатских стран скоро не останется собственных ресурсов. Несмотря на уже стремительный рост поставок в Китай через газопровод 'Сила Сибири', создание газового союза предоставит дополнительные возможности и укрепит позиции России на этом перспективном рынке.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Создание газового союза и расширение экспорта газа имеют огромное значение для экономики России. Увеличение объемов добычи и поставок газа способствует восстановлению российского рынка и позволяет удовлетворить потребности не только внутреннего рынка страны, но и зарубежных партнеров. Кроме того, участие в международных проектах такого масштаба демонстрирует амбиции России и ее стремление к сотрудничеству с другими странами в энергетической сфере.