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gotreksson
«Технониколь» вложит 1 млрд рублей в модернизацию производства стекловолокна
В результате модернизации, ожидается увеличение объема выпуска изоляционных материалов на 30%. Данное расширение будет осуществляться на площадках, которые компания "Технониколь" приобрела у европейского производителя изоляционных материалов URSA.

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Крупная российская компания "Технониколь" готовится к большому шагу в области производства изоляционных материалов. На данный момент компания планирует вложить 1 млрд рублей в расширение производства стекловолокна, чтобы удовлетворить растущий спрос на эти материалы как на местном, так и на международном уровне. 

Для достижения этой цели, компания "Технониколь" приобрела два завода от европейского производителя изоляционных материалов URSA. Заводы в Чудова и Серпухове станут ключевыми объектами в стратегии компании по увеличению производства и повышению ее позиций на рынке.

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Руководство компании ожидает, что благодаря модернизации и расширению, объем выпуска изоляционных материалов возрастет на 30%. Более того, к 2025 году планируется значительное увеличение производства. Это важно не только для "Технониколя", но и для всей российской экономики, так как увеличение производства позволит сократить зависимость от импортированных материалов и предоставить высококачественные, доступные материалы для строительной отрасли.

Компания не только сосредоточена на расширении, но и на повышении качества и разнообразия предлагаемых материалов. Благодаря инвестициям в новые технологии и экологически чистые материалы, "Технониколь" готова отвечать современным требованиям к энергоэффективности и безопасности окружающей среды. Это позволяет компании быть конкурентоспособной как на рынке России, так и за рубежом.

Планы компании имеют важное значение не только с экономической, но и с точки зрения устойчивого развития. Изоляционные материалы играют ключевую роль в предотвращении выбросов парниковых газов и повышении энергетической эффективности зданий. Поэтому увеличение производства и использование экологически чистых материалов помогут уменьшить негативное влияние на окружающую среду и способствовать устойчивому развитию строительной отрасли.

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Компания "Технониколь" собирается внести значительные изменения в области производства изоляционных материалов, что не только поможет ей расширить свои возможности на рынке, но и способствовать устойчивому развитию строительной отрасли и снижению вредного влияния на окружающую среду.

#новости #технологии #производство #компания #конкуренция #развитие #модернизация #ursa #игорь рыбаков #технониколь
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