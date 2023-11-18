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gotreksson
Ученые Arkenlight и NDB создают алмазные батареи из ядерных отходов
В настоящее время сразу две компании работают над технологией, позволяющей производить алмазы из ядерных отходов и впоследствии использовать их для создания батарей

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Атомные электростанции - неиссякаемый источник энергии, но они порождают одну серьезную проблему: ядерные отходы. Утилизировать их до сих пор не удалось, их период полураспада слишком велик. Ученые из Бристольского университета и компании Arkenlight вместе с NDB нашли решение - создание алмазных батарей.

Дело в том, что радиоактивный углерод можно превратить в газ и конденсировать в алмазы. При распаде углерода-14 высвобождаются электроны в виде бета-излучения, и если алмазы легированы особым образом, они могут создавать ток, способный питать устройства. Невероятно, но эти алмазные батареи способны работать тысячи лет без необходимости перезарядки.

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При создании таких батарей ученые также обеспечили максимальную безопасность. Они разработали специальную изоляцию, поместив алмаз из углерода-14 внутрь алмаза из стабильного углерода-12, что исключает опасность для людей и электронной техники.

Использование алмазных батарей может быть очень обширным. Они могут стать ключевым источником энергии для космических зондов, которые исследуют внешнюю часть Солнечной системы. Также они могут быть незаменимыми в аппаратах, где замена аккумулятора оказывается проблематичной, например, в мониторинговом оборудовании, находящемся в вулканах и под водой.

Компания NDB не останавливается на достигнутом и совершенствует технологию. Они улучшили изоляцию радиоактивных изотопов и систему отвода тепла, а также начали использовать не только углерод-14, но и другие радиоизотопы для выработки энергии. Они утверждают, что их батареи способны работать целых 28000 лет.

Конечно, возникает вопрос: смогут ли алмазные батареи заменить литий-ионные аккумуляторы, которые сейчас пользуются огромной популярностью. К сожалению, мощность алмазных батарей пока остается невысокой, вследствие медленного распада углерода-14. Это означает, что использование их в смартфонах или автомобилях может быть проблематичным. Но NDB уверены в своих возможностях. Они даже намекают на то, что их батареи могут стать источником энергии для автомобилей, вместо литий-ионных аккумуляторов. Многие эксперты сомневаются в подобных заявлениях и указывают на невысокую мощность алмазных батарей и необходимость их доступности для широкого круга потребителей.

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Пока проблема ядерных отходов полностью не решена, но ученые и компании продолжают искать новые способы получения энергии. Возможно, в будущем человечество найдет еще более эффективные источники энергии, которые позволят избавиться полностью от ядерных отходов и обеспечить вечный источник питания.

#новости #технологии #энергия #батареи #ядерное топливо #батареи для электромобилей #алмазы #атомные электростанции #ядерные отходы #ndb
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