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gotreksson
BASF - крупнейший в мире химконцерн, увольняет тысячи людей из-за отказа от российских ресурсов
В феврале BASF сообщил об остановке одного из двух заводов по производству аммиака и подчеркнул, что планирует уволить около 700 сотрудников, что речь идет только о работниках указанных предприятий. Глобально ситуация куда страшнее: суммарно концерн собирается сократить около 2600 тысяч человек, работающих на его производствах по всему миру.

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Немецкий химический концерн BASF, широко известный как один из самых крупных в мире, оказался в сложной ситуации из-за ухода из России и отказа от российских энергоресурсов. Это привело к колоссальным убыткам и вынудило компанию сократить своих сотрудников. Однако у BASF есть планы на будущее - компания собирается сфокусироваться на развитии своих предприятий в Китае.

В январе 2023 года BASF объявила о предполагаемом убытке в размере 1,4 млрд евро из-за деконсолидации своего дочернего предприятия Wintershall Dea в России. Но с тех пор ситуация только ухудшилась, несмотря на то, что компания все еще имела прибыль в третьем квартале 2022 года. Нефтегазовая компания Wintershall Dea обвиняет российское правительство в «экономической экспроприации» и продолжает искать пути продажи своих российских активов.

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Одной из основных причин кризиса BASF стал резкий рост цен на газ, что серьезно повлияло на прибыльность компании. В производстве аммиака, основного продукта BASF, природный газ играет ключевую роль, и его высокая стоимость оказалась нестерпимой для концерна.

В результате этого кризиса BASF вынуждена была остановить производство на некоторых своих заводах и сократить большое количество сотрудников. Уже более 2600 тысяч человек, работающих на предприятиях компании по всему миру, ожидают увольнения.

Компания решила найти альтернативные варианты энергоснабжения, которые, к сожалению, приходятся гораздо дороже. Вместо закупки дешевого российского газа, BASF ищет другие источники энергии. Это накладывает серьезные ограничения на экономическую эффективность всего концерна.

Одно из стратегических решений, которое приняли в BASF, заключается в сворачивании производства в Европе и фокусировке на развитии своих предприятий в Китае. Это позволит компании использовать российские энергоресурсы на китайском рынке.

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Но, в своих поисках выхода из кризиса BASF столкнулась с проблемами внутри своей страны. Германскому правительству необходимо предоставить поддержку концерну, чтобы избежать банкротства, но даже в этом случае мучения BASF продлятся. Исходя из всего вышеизложенного, становится очевидно, что для BASF победить экономические трудности и найти решение в сложной ситуации требуется не только логика, но и стратегическое мышление. 

#россия #новости #санкции #германия #газ #завод #энергоресурсы #basf #завод boeing в хантсвилле #wintershall dea
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