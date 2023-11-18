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gotreksson
Япония вновь заявляет о своих претензиях на Курильские острова
ТАСС: "Северные территории (так в Японии называют южную часть Курильских островов) - исконные территории нашей страны, на которые распространяется суверенитет нашей страны. В этой позиции правительства нет изменений", - сказал секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, подчеркнув, что "последовательная позиция Японии заключается в том, что предметом переговоров о мирном договоре является вопрос принадлежности четырех островов". Под четырьмя островами подразумеваются Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

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Новые претензии Японии по отношению к российским Курильским островам вызывают смешанные чувства. Выражение "влажные мечты" как нельзя лучше подходит к описанию этих безосновательных притязаний.Несмотря на то, что МИД РФ официально заявил о выходе из переговоров о мирном договоре с Японией, генеральный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил о намерении своего правительства продолжать такие переговоры. Не удивительно, что Токио отбросило ранее использовавшиеся формулировки о "территориальном споре" и теперь четко требует "возвращения" Курильских островов, вплоть до Камчатки и южной половины Сахалина.

Это напористое требование вызывает у наших политиков недоумение. Японцы, особенно ультраправые организации, находятся в постоянной борьбе, выходя на улицы с требованием "вернуть" все Курильские острова и Сахалин. Но, несмотря на определенные ограничения со стороны полиции, эти выступления продолжаются, и японское правительство не ограничивает свободу волеизъявления.

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Между тем, заявление генерального секретаря Мацуно, подтверждает, что японцам вовсе не нужен "мирный договор" с Россией, а лишь возможность оформить переход российских территорий в состав Японии. Они хотят обозначить четыре острова - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи - как свои, игнорируя исторические, географические, демографические и правовые аспекты вопроса.

Подобные претензии Японии вызывают смешанные чувства не только в России, но и в международном сообществе. Во-первых, эти притязания явно отражают стремление Японии к расширению своих территорий за счет незаконного присоединения российских и спорных островов. Во-вторых, такое требование не учитывает интересы жителей Курильских островов, большинство из которых являются российскими гражданами и поддерживают связь с Россией.

Кроме того, притязания Японии на Курильские острова могут нанести ущерб стабильности и безопасности в регионе. Россия является суверенным государством и пользуется правом распоряжаться своими территориями в соответствии с международным правом. Попытки Японии навязать свою волю и манипулировать этим вопросом только усугубляют напряженность в отношениях между двумя странами.

Россия не против диалога и конструктивных переговоров с Японией по различным аспектам сотрудничества и развития, включая экономические проекты на Курильских островах. Но, требования Японии о "возвращении" этих островов не имеют реальной основы и являются искусственно созданным препятствием для нормального развития двусторонних отношений.

Россия считает Курильские острова своей неприкосновенной территорией в соответствии с результатами Второй мировой войны и действующими международными договорами. Более того, международное сообщество подтвердило правомерность присоединения этих островов к территории Российской Федерации.

Намерение Японии продолжать переговоры, несмотря на заявление МИД РФ о выходе из них, вызывает сомнения относительно искренности японской стороны. Возможно, Япония надеется на то, что давление и постоянное повторение своих претензий приведет к их удовлетворению со стороны России. Но, Россия ясно высказала свою позицию и не намерена отступать от него.

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Претензии Японии по отношению к российским Курильским островам остаются безосновательными и недостаточно обоснованными. Россия повторюсь, является суверенным государством, уважающим международное право, и не намерена отказываться от своих территориальных прав. Это важно учитывать при обсуждении этого вопроса и строить отношения на основе взаимного уважения и сотрудничества, а не незаконных претензий и требований.

#новости #политика #япония #кризис #мнение #тасс #камчатка #курильские острова #сахалин #территориальные споры
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