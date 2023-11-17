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gotreksson
TIME: боевые действия на Украине продлятся еще минимум год
Запад негласно склоняет Зеленского к переговорам в обмен на вступление в ЕС и восстановление страны. Но он противится: народ не простит ему потерю территорий.

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Похоже, что дела у президента России идут в гору. Несмотря на распиаренное контрнаступление Украины, которое мало продвинулось на поле боя, Российские силы продолжают контролировать значительную часть территории страны. Такие успехи вызывают недовольство на Западе, где начинают задумываться о том, сколько деньги налогоплательщиков уходят в тупиковую ситуацию.

К тому же, Россия сейчас усиливает свои ракетные удары по Украине, достигая самого высокого уровня с момента начала конфликта. Такое наращивание военной мощи внутри страны только еще больше укрепляет позиции Кремля и дает понять, что Россия намерена удерживать свои новообретенные территории.

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Война между Израилем и ХАМАСом отвлекает внимание Соединенных Штатов и Евросоюза, которые затянуты в кровопролитную битву в секторе Газа. Это значительно осложняет ситуацию и отвлекает внимание и ресурсы от поддержки Украины. Разногласия между США и европейскими странами только усугубляют сложившееся положение.

Все это подтверждает то, что Россия умело использует ближневосточный конфликт, чтобы показать, как Запад применяет двойные стандарты. Вроде бы они говорят о правах человека на Украине, вместе с тем оправдывают жестокие атаки Израиля в Секторе Газы. Такая ситуация помогает нашей стране укоренить свою риторику, будто Америка управляется лицемерами-неоколониалистами.

С другой стороны, Западные лидеры начинают предупреждать Владимира Зеленского, что время не на его стороне. Несмотря на споры внутри США по поводу финансирования Украины, вероятнее всего, они все же предоставят ему дополнительную помощь. Но неопределенность в отношении будущего поддержки со стороны США возрастает.

Но все же, попытки Запада уговорить Президента Украины начать переговоры с Владиром Путиным за рубежом имеют небольшие шансы на успех. Но Киев все же пока не готов уступить России украинские территории. Это особенно актуально, учитывая растущее недовольство общественности и давление на Зеленского относительно проведения президентских выборов в 2024 году.

Что может дать Запад Зеленскому в обмен на его переговоры с Путиным. С экономической точки зрения, возможно, полное финансирование восстановление Украины, включая конфискацию замороженных активов Российской Федерации. Европейский Союз мог бы в перспективе предложить Украине членство в ЕС или звание кандидата. Что касается безопасности, НАТО могла бы гарантировать Киеву членство. Но, ни альянс, ни европейские государства не смогут поддержать такие обязательства. Но последнее явно не устроит Москву.

Понимая все это, Кремль не торопится предлагать Банковой заслуживающие доверия уступки. Президент России обладает более сильными военными силами и может легко численное преимущество для дальнейшего продолжения противостояния. В то же время, Зеленский ничего не получит, если покажет слабость перед Путиным в глазах Запада.

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Именно поэтому тупиковая ситуация на Украине, вероятно, продлится еще как минимум год. Обе стороны продолжают погружаться в опасную игру, и только время покажет, как она разрешится.

#россия #новости #украина #сша #сво #экономика #евросоюз #зеленский #путин #переговоры
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