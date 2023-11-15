Российские войска ожидают принятие на вооружение двухдвигательный тяжелый разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Альтиус".

Ожидается, что "Альтиус" будет принят на вооружение уже в этом году и начнется его массовое производство на Уральском заводе гражданской авиации. Этот беспилотник уже успешно прошел государственные испытания и показал свою эффективность во время испытаний в зоне СВО. Хотя конкретные задачи, выполняемые "Альтиусом", остаются тайной, согласно источнику, этот дрон использовался для нанесения ударов по танкам, бронетехнике и позициям артиллерии.

В отличие от турецких и американских аналогов, "Альтиус" способен выполнять задачи над всей Европой и может пролететь до 10 тысяч километров или 48 часов непрерывно. Его два турбовинтовых двигателя, длина 11,6 метра, размах крыла 28,5 метра и высота полета 12 километров говорят о его впечатляющих возможностях. Беспилотник также может нести более тонны полезной нагрузки, что делает его идеальным для разведки и ударных операций.

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При этом, "Альтиус" не остается без защиты. Он оснащен комплексом радарной поддержки, активным фазированным антенным решеткой и гиростабилизированной оптико-электронной системой наблюдения, которая предлагает высокое разрешение в телевизионном и тепловизионном диапазоне. Но самое инновационное - это наличие искусственного интеллекта, который позволяет беспилотнику самостоятельно выбирать и атаковать наземные цели. Он может получать информацию о воздушной обстановке, расположении противника и разрабатывать оптимальный маршрут для атаки.

Но, самым интересной особенностью "Альтиуса" является его способность взаимодействовать с российским истребителем Су-57. Это означает, что эти два летательных аппарата могут создать удивительную командную связь, которая повысит возможности российской ВКС в разведке и боевых операциях.

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Все это в сумме делает "Альтиус" не только одним из самых мощных беспилотников в мире, но и поистине уникальным достижением в российской авиации. Будучи вооруженным разведывательными и ударными средствами поражения, этот дрон обладает потенциалом для выполнения самых сложных задач и значительно укрепит оборонную мощь России.