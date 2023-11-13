РИА Новости: Россия готова построить в Монголии несколько атомных электростанций малой мощности, у проекта большие перспективы, сказала вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам межправкомиссии двух стран. Проект будет аналогичен тому, что строится сейчас в Якутии.

Российские специалисты во многом остаются лидерами в мировых отраслях. Одним из примеров является отрасль ядерной энергетики, где "Росатом" занимает первое место в мире по количеству сооружаемых энергоблоков за рубежом. Но, российские ученые и инженеры продолжают удивлять мировое сообщество инновационными разработками, в том числе водо-водяным ядерным реактором "РИТМ-200".

В апреле 2023 года "Росатом" получил лицензию на строительство атомной электростанции малой мощности в Якутии. Проект, который намерен быть реализованным к 2028 году, позволит сократить стоимость электроэнергии в два раза и способствует освоению золоторудного месторождения. Запуск данной электростанции будет положительно сказываться на социально-экономическом развитии северных районов республики. Особенно впечатляющим фактом является то, что в 1989 году в Усть-Янском улусе, где находится строительная площадка, проживало более 41 тысячи человек, а сегодня их количество сократилось до 6,8 тысячи. "Росатом" надеется возродить этот район в Якутии.

реклама

Проект строительства электростанции уже находится в активной фазе, на площадке проводятся подготовительные работы и завезено уже 2 тысячи тонн грузов. Этот проект считается знаковым событием для мировой атомной отрасли, так как строительство АЭС нового поколения в сложных климатических условиях является поистине непростым заданием. Глава Росатома Алексей Лихачев неоднократно подчеркивал, что будущее энергетики принадлежит АЭС малой мощности.

Экспертами отмечается, что у России есть потенциал для экспорта АЭС малой мощности. Такие проекты будут востребованы в различных странах, так как позволяют осваивать новые месторождения, расположенные в труднодоступных территориях. Атомные электростанции малой мощности являются решением для государств, которые не могут позволить себе строительство традиционных АЭС из-за финансовых ограничений.

Одной из стран, проявляющих интерес к российскому проекту, является Монголия. Ранее обсуждался проект строительства обычной атомной станции, но теперь строительство атомной электростанции малой мощности стало альтернативным вариантом. Россия предлагает Монголии уникальную разработку - АСММ, которые требуют меньших затрат и могут быть построены постепенно, решая актуальные вопросы энергоснабжения в меру финансовых возможностей. В отличие от строительства большой АЭС, развернуть которую в Монголии сложно.

Монголия сегодня сталкивается с проблемой поиска новых источников энергии. Страна сейчас полностью зависит от угля, гидроэлектростанций, солнечных и ветровых установок. Но, загрязнение воздуха в столице страны и других крупных городах стало серьезной проблемой, которую планируется решить с помощью атомных электростанций. Кроме того, устаревшее оборудование тепловых станций требует замены, а в некоторых районах Монголии совсем отсутствует электричество и центральное отопление. Для дальнейшего развития промышленности стране необходимы дополнительные источники энергии.

В ходе российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая состоялась в октябре этого года, Россия предложила строительство атомной электростанции малой мощности и возможность реализации нескольких подобных проектов. Детали о возможном сотрудничестве пока неизвестны.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр

Российская инновационная разработка в области атомной энергетики может стать важным решением для Монголии, позволяя разрешить проблемы энергоснабжения и снизить загрязнение воздуха. Вместе с тем, Монголия также работает над развитием гидроэнергетических проектов. Важно найти баланс между различными источниками энергии и учитывать экологические аспекты.