Астроном Сет Шостак для Fox News: обнаружить инопланетян удастся уже к 2040 году. К тому времени астрономы просканируют достаточное количество звездных систем, чтобы уловить электромагнитные сигналы внеземных цивилизаций. Речь идет о мониторинге не тысяч, а миллиона звездных систем.

В последние десятилетия ученые не оставляют попыток поиска внеземных цивилизаций. Они используют высокоточные земные телескопы и космические обсерватории, а даже старые "Вояджеры" регулярно восстанавливают для исследования глубин Вселенной. Новые исследования астробиологов и астрономов говорят о том, что мы можем найти братьев по разуму где-то в Млечном пути.

Передовые расчеты ученых позволяют им точно определить количество планет, похожих на нашу Землю, в нашей Галактике. По их данным, таких планет может быть порядка 300 миллионов. И если существуют планеты с земными свойствами, то они могут быть обитаемыми. Это открытие стало ключевым элементом "уравнения Дрейка", разработанного астрономом Фрэнком Дрейком в 70-х годах. Это уравнение должно рассчитать количество инопланетных цивилизаций в Млечном пути, с которыми мы в будущем неизбежно столкнемся. Но пока что мы не обнаружили никаких контактов. Так возник "парадокс Ферми", названный в честь ученого Энрико Ферми, который начал сомневаться в разработке Дрейка.

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Новые исследования показывают, что около 37% землеподобных планет находятся в зоне обитаемости. Другие расчеты даже показывают, что этот показатель может составлять от 58 до 88%. Это значит, что в Млечном пути может быть около 300 миллионов планет, похожих на Землю, включая Проксиму Центавре b - планету, потенциально пригодной для жизни и допускающей существование жидкой воды.

Ученые также отмечают, что в ближайшем будущем их расчеты станут еще точнее благодаря данным телескопа TESS. И они уверены, что скоро мы узнаем, когда произойдет контакт с внеземной цивилизацией.

Одна из главных задач астрономии следующего десятилетия - найти следы жизни на поверхности экзопланет. Ученые предполагают, что в Млечном пути могут существовать планеты, которые старше Земли на 4-5 миллиардов лет. Это означает, что их биосфера может быть на более высоком уровне эволюции, чем наша.

Исследователи основываются на данных о двух звездах, HD 76932 и HD 201891, чьи планеты считаются старше Земли. И если эти объекты на 5 миллиардов лет опережают Землю, то жизнь на них, по предположению астробиологов и астрономов, может быть более развитой.

В ближайшие годы, в 2040-х годах, NASA планирует реализовать проект "Обсерватория обитаемых миров". Это позволит ученым еще более точно изучить потенциально обитаемые планеты в Млечном пути и, возможно, найти следы жизни.

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Но, несмотря на все наши расчеты и поиски, вопрос о существовании внеземной цивилизации остается открытым. Пока мы не обнаружили никаких связей, но надежда на будущий контакт остается. И кто знает, что мы найдем, когда окончательно раскроем тайны Вселенной.