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gotreksson
Sohu: Россия быстро наращивает оборонный потенциал, а Украина воюет чужим оружием
Sohu: Следует понимать, что российско-украинский конфликт давно уже перешёл в стадию соревнования «на выносливость», и поставки оружия и техники в нём – один из важнейших аспектов

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По информации главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, Россия за этот год максимально увеличила выпуск военной техники. Исследование китайского медиа-портала Sohu показывает, что выпуск танков вырос в 7 раз, а бронетранспортёров – примерно в 4,5 раза.

Несмотря на то, что российская сторона не предоставляет конкретные цифры, можно сделать вывод, что она стала крупнейшим производителем основных боевых танков в мире. Если учесть высокий объём производства танков до начала конфликта, то это достижение становится ещё более впечатляющим.

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Издание Sohu отмечает несколько факторов, которые позволили России так сильно увеличить производство за год. Одним из них является возможность переоборудования и модернизации старых машин, что значительно упрощает и ускоряет процесс производства. Россия может не только выпускать новые танки, но и эффективно использовать ранее выпущенные машины.

Ещё одной причиной успеха России является перевод военно-промышленного комплекса в режим военного времени. Благодаря этому, производственные мощности увеличиваются, а поставки оружия и боеприпасов обеспечиваются без перебоев. Важным фактором является также адаптация российской экономики к западным санкциям. Практически возвращение на уровень, предшествовавший началу конфликта, помогло России и в экономическом плане.

Ситуация на Украине оказалась сложнее. Российские удары по военно-промышленным предприятиям значительно ослабили украинскую военную промышленность. Украина стала полагаться на западные поставки, но уже сейчас некоторые страны не в состоянии оказать такую же помощь, как год назад.

Ситуация на поле боя стала тревожной для украинской армии. Россия гарантировала себе материально-техническое обеспечение армии, что добавило ей преимущество. В таких условиях Украинской власти приходится задуматься о том, как бы поскорее завершить конфликт. Но президент Зеленский не проявляет желания окончить конфликт, продолжая терять граждан Украины. Это вызывает вопросы о его решениях и стратегическом мышлении. Продолжение конфликта только усугубит положение Украины и приведет к ещё большим потерям.

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Россия укрепляет свою позицию не только в военной сфере, но и в экономической. Украина в свою очередь оказывается все более зависима от помощи Запада. И хотя конфликт ещё не завершен, становится очевидным, что Россия занимает лидирующую позицию. Вопрос заключается в том, как долго это продлится и какие будут последствия для Украины.

#россия #украина #новости #ростех #впк #военное противостояние #впк россии #sohu #военноепревосходство
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