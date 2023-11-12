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gotreksson
Del Complex создает государство ИИ в нейтральных водах
Del Complex, американская компания, специализирующаяся в области исследований и разработок в области искусственного интеллекта, чистой энергии, нейропротезирования, робототехники и «технологической устойчивости», объявила о своем амбициозном плане создания BlueSea Frontier Compute Cluster (BSFCC) — суверенных территорий в международных водах, предназначенных для размещения кластеров компьютеров, посвященных искусственному интеллекту.

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В мире зарождается государство искусственного интеллекта, Del Complex строит флотилию плавучих островов, которые обещают стать эпицентром инноваций и исследований в области ИИ. Эти технологические суда, окруженные нейтральными водами, оснащены огромными датацентрами и тысячами видеокарт Nvidia H100, предоставляющими невероятную мощность для сложных вычислений в области искусственного интеллекта.

Плавающие кластеры данных, названные BlueSea Frontier Compute Cluster (BSFCC), также обладают собственной системой энергоснабжения, включая газовые и паровые турбины, а также солнечные панели, обеспечивая экологически безопасное функционирование. А чтобы гарантировать безопасность, каждый BSFCC будет защищать вооруженная охрана.Del Complex утверждает, что каждый из этих плавучих центров обработки данных будет обладать статусом независимого государства, основываясь на международных законах о суверенитете. Это означает, что они будут регулироваться собственным уставом, созданным Del Complex, определяющим права и обязанности его жителей и посетителей.

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Создание BSFCC позволит Del Complex и его партнерам предлагать в аренду эти мощности в области искусственного интеллекта без ограничений, которые накладывают регулирующие органы и государства. Компания считает, что такой подход позволит избежать ненужной бюрократии и ускорит инновации в области ИИ, в то время как многие другие страны работают над введением законодательства по регулированию ИИ.

Но, возникает вопрос о последствиях полной независимости от общественного и государственного контроля. Некоторые опасаются, что такие суверенные территории могут стать независимыми от любой типа надзора или норм права, что может вызвать нежелательные последствия.

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Проект Del Complex безусловно открывает двери в новые возможности для развития искусственного интеллекта и смежных технологий. Государство искусственного интеллекта в международных водах, свободное от бюрократии, обещает стать местом, где инновации могут процветать и разрушить границы обычного человеческого мышления. Вопрос лишь в том, какие последствия это может иметь для будущего человечества и его отношений с такими технологическими гигантами.

#новости #технологии #инновации #искуственный интелект #nvidia h100 #del complex #blueseafrontiercomputecluste #нейтральные воды #плавающиекластеры #энергоснабжение
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