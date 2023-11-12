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gotreksson
В Еврейской автономной области начнутся работы по добыче железистых кварцитов
ИА Vostok.Today: главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на первый этап строительства рудника на Сутарском месторождении железистых кварцитов проектной мощностью девять миллионов тонн руды в год

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На Сутарском месторождении, расположенном в Еврейской автономной области, скоро начнутся работы по добыче железистых кварцитов. Этот подземное месторождение полным ходом готовится стать небывалым источником доходов нашей страны и рабочих мест, благодаря одобрению проекта Главгосэкспертизой России и планируемой огромной мощности производства рудника.

Разработкой месторождения занимается группа компаний "АйЭрСи Групп", в которую входят несколько горнодобывающих предприятий на Дальнем Востоке. Среди акционеров этой группы стали General Nice Development Limited и Minmetals Cheerglory Limited - крупные китайские компании. Благодаря им, финансирование строительства Кимкано-Сутарского ГОКа было полностью покрыто.

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В четырех километровым от станции Известковая и всего двух километрах до железнодорожных путей, участок месторождения является идеально расположенным для удобного транспортирования добытой руды. Проектная мощность рудника составляет 9 миллионов тонн руды в год. Как результат, горнорудное производство сможет значительно расширить свою мощность и обеспечить непрерывные поставки железистых кварцитов на рынок.

Перед началом добычи на Сутарском месторождении необходимо провести горно-подготовительные работы для обеспечения безопасности и эффективности процесса. Этот важнейший этап позволит определить оптимальные методы добычи и обработки руды, что является неотъемлемой частью успеха любого проекта.

Уже сейчас планы по добыче железистых кварцитов вызывают оптимизм и интерес у инвесторов и производителей. Ведь это открывает новые перспективы для развития региональной горнорудной промышленности и обеспечивает дополнительные рабочие места – несомненно добрые новости для местных экономик и трудящихся людей. Разработка Сутарского месторождения так же позволит компенсировать истощение запасов руды на других карьерах. Добыча железистых кварцитов будет вестись открытым способом, что значительно снизит себестоимость добычи.

Развитие инфраструктуры в округе, благодаря близости к железнодорожным путям и станции Известковая, также будет следствием этого начинания. Удобство транспортировки руды и концентрата обещает привлечение других инвестиций и развитие смежных отраслей, включая логистику и дорожное строительство. Понять, насколько это уникальная возможность для прогресса региона довольно легко.

Весь этот процесс является частью поворота России на Восток, который предоставляет огромные возможности для экономического развития региона. Китай становится ключевым партнером для России в различных производственных отраслях, включая строительство, горнодобычу и сельское хозяйство.

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Разумеется, начало добычи на Сутарском месторождении железистых кварцитов является далеко идущим шагом в развитии горнодобывающей промышленности в Еврейской автономной области. Готовность Главгосэкспертизы России поддержать проект и планируемая производственная мощность рудника говорят о перспективности этого месторождения. Нет сомнений, что реализация этого масштабного проекта принесет экономический рост и благо для всего региона.

#россия #новости #рабочие места #general nice development limited #minmetals cheerglory limited #главгосэкспертиза #еврейская автономная область #кварциты #китайские компании #сутарское месторождение
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