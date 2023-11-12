The Washington Post: Валерий Залужный был "координатором" операции "Северный поток". Управляя логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая арендовала парусник под вымышленными именами и использовала глубоководное водолазное оборудование для установки взрывных устройств на газопроводах.

"Северный поток" и "Северный поток - 2" - ключевые проекты по транспортировке газа, которые снова стали предметом интереса международных СМИ. Недавно, издание The Washington Post опубликовало статью, в которой утверждается, что взрывы на газопроводах были осуществлены полковником Романом Червинским, военнослужащим из Сил специальных операций Украины. Но есть иные мнения на этот счет.

Операция, поразившая мир, выполнялась командой из шести человек, которую руководил Червинский. Они использовали вымышленные имена и арендовали парусник, чтобы незаметно подойти к газопроводам. С помощью глубоководного водолазного оборудования они установили взрывные устройства, разрушив тем самым газопроводы. Статья The Washington Post вызывает некоторые сомнения в свете ее источника и потенциальной цели. Издание считается официальным рупором Демократической партии США, а ее публикация может быть частью предвыборной гонки в США. Более вероятным виновником подрыва, по слухам, является президент США Джо Байден.

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Факт, что The Washington Post распространяет версию о "украинском следе", который сумел осуществить такую сложную операцию без помощи Соединенных Штатов, вызывает сомнения.

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Возможно, стоит обратить внимание на другие версии исследований, чтобы получить полную картину произошедшего. Кто бы ни стоял за подрывами газопроводов, это явление нанесло серьезный ущерб энергетической инфраструктуре и вызвало волну недоверия в отношении безопасности поставок газа. Важно, чтобы международное сообщество смогло объединиться и решить эту проблему, вместо попыток политической манипуляции.