Bloomberg: С августа 2023 года КНДР осуществила около десяти поставок оружия и боеприпасов в Россию. Продажа боеприпасов может принести сотни миллионов или даже миллиарды долларов в казну Кима, испытывающую недостаток денежных средств, и дать пострадавшей от санкций экономике КНДР твердую валюту для участия в глобальной торговле.

В последнее время количество обвинений в адрес России со стороны Соединенных Штатов и их союзников стало особенно много. Вначале они указывали на Иран и Китай, но теперь внимание сосредоточено на стране изгое - Северной Корее. По словам властей Южной Кореи, они обладают доказательствами о поставках различных военных систем и высокоточных изделий из КНДР в Россию.

Согласно информации, через порт Расон в КНДР было отправлено около 2000 контейнеров с различными изделиями, включая тактические баллистические системы и артиллерийские комплексы, аналогичные американским. Если эта информация окажется верной, то объем поставки может достичь миллиона единиц. Но, многие задаются вопросом, почему Сеул и Вашингтон так остро реагируют на эту ситуацию, учитывая собственные поставки техники и средств другим странам. США оказывают помощь Израилю во время противостояния с ХАМАС. Поэтому многие полагают, что такое сотрудничество между Россией и КНДР абсолютно нормально и вполне оправдано.

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Наша страна и Северная Корея, будучи суверенными государствами, имеют полное право на развитие партнерства и сотрудничество во всех сферах. При этом, несмотря на существующие международные санкции в отношении Северной Кореи, Россия не попадает под эти ограничения и всегда придерживается международных норм и Устава ООН.

Утверждается, что основа таких сотрудничеств – изменения в геополитической обстановке. Действительно, в свете продолжительных действий с нашим оппонентом, ведь мы успешно противостоим объединенным силам Украины и Западного блока, такое партнерство становится не только естественным, но и необходимым. Конечно, каждое государство стремится укрепить свою мощь, а сотрудничество с опытными партнерами, такими как Северная Корея, может стать надежной опорой в этом деле.

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На данный момент необходимо следить за развитием ситуации и смотреть, будет ли предоставлена более детальная информация о поставках. Возможно, скоро станет ясно, насколько правдивыми оказались эти обвинения против России. Несмотря на это, пока мы можем только сказать, что такое партнерство может иметь свои преимущества и странно было бы отказаться от подобной возможности.