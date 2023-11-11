Учёные из Финляндии, экспериментируя с образцами клеток, выяснили, что экстракт ивовой коры действует губительно на многие вирусы. В ходе последних экспериментов экстракт из ивовой коры действовал и на оболочечные вирусы, вызывающие ОРЗ, включая COVID-19, и на энтеровирусы без оболочки, вызывающие, например, грипп и менингит.

Исследовательская группа из Финляндии обнаружила удивительное свойство экстракта ивовой коры: он проявляет губительное действие на различные виды вирусов. Это неудивительно, что древесное растение стало объектом интереса ученых, ибо уже в древности из него получали лекарственные препараты. А в 1838 году химики обнаружили в коре белой ивы салициловую кислоту, предшественницу аспирина.

В свежем исследовании ученые расширили свои эксперименты и показали, что экстракт из ивовой коры эффективно действует как на оболочечные, так и на безоболочечные вирусы, включая COVID-19. Пока не существует одобренных официальных препаратов, способных бороться с энтеровирусами, и поэтому экстракт ивы может изменить наше представление о лекарственных средствах.

реклама

Профессор Варпу Марьомяки из Университета Йювяскюля подчеркнул, что в борьбе с вирусами человечеству нужны эффективные препараты широкого действия. Вакцины важны, но они не всегда могут справиться с появляющимися новыми вариантами вирусов.

Экстракт ивовой коры успешно был испытан на энтеровирусах как в предыдущих экспериментах, так и в новом исследовании. Ученые использовали ветви специально выращенной ивы для получения экстракта, который затем использовали для обработки энтеровирусов. Экстракт защищал клетки от инфекции, не нанося им вреда. Что касается COVID-19, вирус не смог размножаться после обработки экстрактом, хотя продолжал проникать в клетки.

Как оказалось, что экстракт из коры ивы влияет на поверхность вируса, а не на его размножение в клетках, как это делают другие препараты. Эффективность экстракта против энтеровирусов указывает на его потенциал для борьбы с различными видами вирусов. Кроме того, препараты на основе ивовой коры, такие как Salixin, уже находятся в продаже и проявляют противовирусную эффективность.

Но до сих пор ученым не удалось определить конкретные соединения в экстракте, которые ответственны за его противовирусный эффект. Дальнейшие исследования необходимы для создания новых противовирусных лекарств. Марьомяки заключил, что он и его коллеги продолжают работать над выявлением биоактивных молекул в экстрактах коры ивы и планируют проверить их эффективность на еще большем количестве вирусов.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу



