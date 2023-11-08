Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров: "Перекись водорода, или, говоря профессиональными терминами, "пероксид водорода", который будет выпускать предприятие, является одним из ключевых компонентов для химической и деревообрабатывающей (целлюлозно-бумажной) промышленности, но сфера применения этого вещества гораздо шире."

Россия запускает новое предприятие по производству пероксида водорода в городе Новочебоксарск на севере Чувашии. Ранее, Россия покрывала спрос на пероксид водорода преимущественно за счет импортных поставок, но введение западных санкций привело к ограничению сотрудничества с некоторыми поставщиками. Это создало нестабильность на внутреннем рынке и повысило зависимость от других стран.

Строительство нового предприятия стало возможным благодаря соглашению между Минпромторгом РФ, республиканскими и городскими властями, а также компанией «Волжская перекись». Проект был реализован в формате государственно-частного партнерства и общий объем инвестиций составил 11 млрд рублей, при этом Фонд Развития Промышленности России внес в проект 1 млрд рублей. Запуск нового завода стал важным шагом в отрасли химии и промышленности Российской Федерации. С его помощью, страна сможет значительно улучшить ситуацию на внутреннем рынке и обеспечить собственную производственную базу данным продуктом. Ожидается, что уже в ближайшее время ПАО «Химпром» сможет удовлетворить около 95% спроса на пероксид водорода, что значительно снизит зависимость от импорта.

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Новое предприятие в Чувашии является крупнейшим и единственным в России, где для получения пероксида водорода используется современная технология. Антрахиновая технология была приобретена у шведской компании Chematur Engineering AB, и она отличается более низким энергопотреблением и позволяет получать продукцию с улучшенными характеристиками.

Основная работа на заводе будет проводиться с использованием оборудования последнего поколения, что позволит выпускать техническую и химическую марки пероксида водорода с различной концентрацией. Это позволит удовлетворить потребности различных отраслей, включая медицину и металлургию.

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Открытие нового предприятия по производству пероксида водорода в Чувашии является важным шагом в развитии отечественной промышленности. Это поможет укрепить внутренний рынок и снизить зависимость от импорта, а также обеспечит стране собственную производственную базу данного важного химического продукта.