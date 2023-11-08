Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В России открыли крупнейшее производство перекиси водорода за 11 млрд рублей
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров: "Перекись водорода, или, говоря профессиональными терминами, "пероксид водорода", который будет выпускать предприятие, является одним из ключевых компонентов для химической и деревообрабатывающей (целлюлозно-бумажной) промышленности, но сфера применения этого вещества гораздо шире."

реклама

Россия запускает новое предприятие по производству пероксида водорода в городе Новочебоксарск на севере Чувашии. Ранее, Россия покрывала спрос на пероксид водорода преимущественно за счет импортных поставок, но введение западных санкций привело к ограничению сотрудничества с некоторыми поставщиками. Это создало нестабильность на внутреннем рынке и повысило зависимость от других стран.

Строительство нового предприятия стало возможным благодаря соглашению между Минпромторгом РФ, республиканскими и городскими властями, а также компанией «Волжская перекись». Проект был реализован в формате государственно-частного партнерства и общий объем инвестиций составил 11 млрд рублей, при этом Фонд Развития Промышленности России внес в проект 1 млрд рублей.Запуск нового завода стал важным шагом в отрасли химии и промышленности Российской Федерации. С его помощью, страна сможет значительно улучшить ситуацию на внутреннем рынке и обеспечить собственную производственную базу данным продуктом. Ожидается, что уже в ближайшее время ПАО «Химпром» сможет удовлетворить около 95% спроса на пероксид водорода, что значительно снизит зависимость от импорта.

реклама

Новое предприятие в Чувашии является крупнейшим и единственным в России, где для получения пероксида водорода используется современная технология. Антрахиновая технология была приобретена у шведской компании Chematur Engineering AB, и она отличается более низким энергопотреблением и позволяет получать продукцию с улучшенными характеристиками.

Основная работа на заводе будет проводиться с использованием оборудования последнего поколения, что позволит выпускать техническую и химическую марки пероксида водорода с различной концентрацией. Это позволит удовлетворить потребности различных отраслей, включая медицину и металлургию.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Открытие нового предприятия по производству пероксида водорода в Чувашии является важным шагом в развитии отечественной промышленности. Это поможет укрепить внутренний рынок и снизить зависимость от импорта, а также обеспечит стране собственную производственную базу данного важного химического продукта.

#россия #новости #импортозамещение #производство #завод #минпромторг #рабочие места #чувашия #новочебоксарск #химпром
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

The New York Times: На Украине начинают подготавливать женские подразделения
Ученый Илья Суцкевер: «ИИ будет относиться к людям, как к животным»
liberation: Стремительное летнее контрнаступление ВСУ провалилось
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские десантники поразили шведскую БМП Stridsfordon 90 ВСУ, превратив её в ржавый неликвид
+
М-12 «Восток» на участке от Москвы до Казани планируют открыть до конца текущего года
6
Рекордные запасы газа в Европе оказались распределены по странам неравномерно
10
Специалисты выяснили причины низкого fps в Cities Skylines II и рассказали, как повысить его втрое
4
Китайская Loongson выпустит игровую видеокарту – 9A1000 сравнится по скорости с Radeon RX 550
2
Стоит ли в 2023 году переходить на Windows 11 – почему новая ОС так и не стала лучшей для геймеров
21
В ярдо Linux добавили «синий экран смерти» – за разработку отвечает сотрудник Microsoft
11
Инсайдер разочаровался в новом дизайне упаковки GeForce RTX 4070 Ti SUPER
6
Заказавшие Ferrari сегодня, получат автомобиль не раньше середины 2026 года
5
Французская пресса: Украине предстоит трудная зима без электричества, оружия и поддержки США
5
Российская армия начала использовать боевые элементы «Мотив-3М» на Авдеевском направлении
1
Астрономы обнаружили семь горячих планет, которые вращаются вокруг звезды, похожей на Солнце
+
Глава эстонской разведки: Россия производит 1,5 миллионов артиллерийских снарядов в месяц
+
Optoma выпустила лазерный проектор для домашних развлечений и игр
1
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
7
Специалисты попытались превратить майнерскую видеокарту NVIDIA CMP 50HX за 160 евро в игровую
3
Открытый полупроводниковый квантовый материал установил рекорд скорости передачи информации
3
Российский энтузиаст запустил легендарную игру The Witcher 3 на экране смартфона
2
Что означает смайлик в «WhatsApp» женщина с руками в виде буквы «Х»
2
Притягивающие лучи из научной фантастики реальны и могут решить проблему космического мусора
1

Популярные статьи

Китай вытеснил крупнейшие оборонные компании Запада с рынка боевых летательных аппаратов
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 4
3
Как запускать Android-приложения на своем компьютере с ОС Windows
11
Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
52
Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)
+
ТОП-20 вещей, которые людям заменил смартфон
37
Age of Wonders. Современность фаната. AoW Planetfall Часть 2
+
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
7
В США создают новую серийную термоядерную бомбу B61-13
4
США и Япония сколачивают новый военный альянс в Азиатско-Тихоокеанском регионе — JAPUS
13

Сейчас обсуждают

Максим Седов
16:28
а почему на вк капсулу нео такого не подвезли?
«Маруся» научилась звонить на умные колонки «VK Капсула» и «VK Капсула Мини»
Johan_888
16:19
А сколько будет стоить грамм "лекарства" у государства и в каком виде будут выпускать? Кто будет выписывать рецепты, и где будут выдавать/продавать?
Bloomberg: В Украине хотят легализовать марихуану для облегчения страданий солдат ВСУ
OgoGoLog
16:19
Сейчас бы после около 100 лет написания цивилизацией произведений на тему ошибок в работе с ИИ начать делать эти самые ошибки.
Ученый Илья Суцкевер: «ИИ будет относиться к людям, как к животным»
Submar Submarinsky
16:11
200 с ранеными ? 1/3 65 погибшими значит? Ну ну.
Во Франции раскрыли потери ВСУ с начала спецоперации, где Украина потеряла 200 тыс человек
glavhyilo
16:11
жинок отправят на штурм работино.
Matrixport: Цена Ethereum (ETH) может вырасти до $3 тыс.
Михаил Невский
16:03
бред, хотя тут думаю найдутся кто обидется, что человек это животное. Но по факту человек создал ИИ, кстати я склонен думать, что тот же chatGPT мыслит (скажем так, решает поставленные проблемы челове...
Ученый Илья Суцкевер: «ИИ будет относиться к людям, как к животным»
Roditch
15:54
Это не чай.
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
Eppius
15:51
Хуже идейных конечно но все равно будут ибо там мозги промыты наглухо почти у всех.
Во Франции раскрыли потери ВСУ с начала спецоперации, где Украина потеряла 200 тыс человек
Eppius
15:49
Ого вот это новость так новость.
liberation: Стремительное летнее контрнаступление ВСУ провалилось
Eppius
15:48
Это великий ученый вообще не понимает что он говорит. ИИ никак ни к чему не может относится потому что у него нет разума и высшей нервной деятольности\психики.
Ученый Илья Суцкевер: «ИИ будет относиться к людям, как к животным»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем