Попытки изолировать Россию, по мнению экспертов МВФ, могут закончится тем, что мир расколется на два лагеря. Представителями одного из них будут США и Еврoсоюз. Им, в свою очередь, противопоставлены Россия и Китай. А все пересечения прекратятся.

Мир знает множество случаев экономических экспансий, давлений, блокад и торговых ограничений. Но даже сегодня, несмотря на серьезные политические дрязги, мир продолжает функционировать относительно устойчиво. Санкции и ограничения не меняют картину мира радикально.

Аналитики МВФ(Международный Валютный Фонд) предупреждают, что мировая экономика может столкнуться с де-глобализацией, а Российской Федерации предстоит особая роль в новой мировой торговле. Стремление к изоляции нашей страны, согласно экспертам, может привести к расколу мирового сообщества на два лагеря. В один из них войдут Соединенные штаты и Евросоюз, а другой объединит Россию и Китай. Все международные связи между этими блоками будут прекращены.

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Насколько вероятным является такое развитие событий, пока неясно. Но, есть аргументы, подтверждающие такую возможность. Аналитики указывают не только на конфликты, вызвавшие попытки Запада наказать Россию как "агрессора". Еще одной причиной является нарастающее противостояние между двумя мировыми державами - США и Китаем. Ограничения в торговле затрагивают критически важные товары, от которых зависит национальная безопасность стран.

В то же время, отношения между Россией и Китаем продолжают укрепляться. В этом году товарооборот достиг рекордных значений и превысит отметку в 200 млрд долларов. Россия экспортировала товары на сумму 95 млрд долларов в Китай, а Китай в свою очередь, экспортировал товары на 81,4 млрд долларов в Россию. Общий товарооборот вырос на 27,7%. Впечатляющие цифры, особенно на фоне сокращения объемов торговли между США и Китаем более чем на 13%.

Так что, прогнозы экспертов не выглядят безосновательными. Западному блоку угрозой является нехватка редкоземельных металлов, где Россия и Китай значительно опережают своих конкурентов. Существует Гренландия, представляющая значительные запасы этих металлов, но добыча там сопряжена с высокими расходами.

С другой стороны, Китай и Россия могут столкнуться с проблемой нехватки комплектующих для самолетостроения. Эксперты также указывают на зависимость государств от США в поставках 8 минералов, необходимых для высокотехнологичных отраслей. Особенно болезненным является положение с бериллием, и для Поднебесной будет тяжело импортировать его из других стран.

Общая модель мировой торговли, разделенной на два блока, на данный момент является лишь теорией. Она представляет собой некую теоретическую ситуацию, которая предполагает полную потерю связей между блоками. На практике ситуация может быть другой, и товарооборот между членами разных блоков все же допустим.

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Вопрос о том, кто больше проиграет от углубляющегося раскола между странами, требует ответа. Уже сейчас эксперты сходятся во мнении, что многое будет зависеть от того, кто победит в стратегически важных регионах, таких как Африка и Центральная Азия. И по последним событиям, шансы России и ее союзников кажутся гораздо выше. Запад же рискует столкнуться с острым дефицитом урана - ключевого сырья для атомной энергетики. Так что, Россия может занять особое место в мировой торговле.