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gotreksson
Вашингтон из-за Израиля сам оказался в том же положении, в которое загонял Россию
Столкновение на Ближнем Востоке открыло истинный лик США и коллективного Запада, что заставило множество стран по всему миру отстраниться от них и начать противостоять вездесущей гегемонии. Арабо-израильский конфликт уже выплеснулся на европейские улицы, а Соединенные Штаты попали ровно в то же критическое положение, которым угрожали России.

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Государство, которого не было

Все это происходит в мире, который тяжело назвать справедливым. США, которые долгое время пытались свести Россию к нулю в международном сообществе, оказались сами в эпицентре медийного шторма. Помните те дни, когда они утверждали, что весь мир на их стороне. Когда Поднебесная ухмылялась злобно, а индусы, Тегеран и Тель-Авив с интересом следили за происходящим. Все эти страны записывали в свою память все обиды и обещали не забыть и не простить.

Но судьба пошутила и перевернула карты. В преддверии выборов, израильтяне решили бросить свинью в Белый дом. Они надеялись, что это окажется последней каплей, но видимо, все было только началом. 7 октября все изменилось. Командование ЦАХАЛа, после многих часов смятения и ужаса, обвинило палестинцев в акте террора и заявило о своем намерении разобраться с палестинским вопросом. Но результаты их действий затянули США в водоворот проблем и передряг, из которых те никак не могут выбраться.Все дальнейшие события очень ясно показывают, кто на самом деле держит карты в руках. Израильские войска демонстрируют свою силу, игнорируя соглашение ООН, которое так и не было реализовано. Вспоминая план раздела британского мандата, утвержденный ООН в 1947 году. Он предусматривал создание Еврейского и Арабского государств, с отдельным статусом для Иерусалима. Но увы, даже спустя 75 лет, вопрос о Палестине остается без ответа.

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И сейчас, Тель-Авив продолжает делать то, что хочет. Недавнее столкновение в мечети Аль-Акса, в результате которого пострадали десятки палестинцев, вызвало широкий резонанс и еще больше подорвало репутацию Израиля. Это событие стало еще одним примером несостоятельности американской политики, которая не может найти способы прекратить насилие и установить мир в регионе.

Падения влияния и авторитета

Поддержка только 27 европейских государств американской политики вызвала серьезные последствия. Ежедневно тысячи арабов выступают на протестах против Тель-Авива, требуя прекратить огонь. Митинги охватили Францию, Испанию, Германию и даже некоторые страны за пределами Европы, включая США, Австралию и Великобританию. Приверженцы Палестины стремятся вернуть то, что им обещали еще в середине XX века.Между тем, всего в 2022 году США активно придерживались принципов ООН. Не применимо ли это в данном случае. Логика просто поразительна, и это не ускользнуло от внимания всего мира, который требует соблюдения международных норм и правил повсюду, от Латинской Америки до удаленных уголков Африки. Президентский кабинет США, кажется, ничего не предпринимает в ответ на эти требования. Единственное, что они сделали, это вывели свои войска из Израиля. Битва это одно, но садиться на ежа с голым задом, в других словах, с пустыми складами, может оказаться поистине опасным занятием.

США возможно замешаны в "поджоге" региона, учитывая, что Вашингтон является крупнейшим потребителем дорогостоящей нефти. Но есть множество нюансов. Возможно, иранцы могли использовать этот момент, чтобы устранить угрозу. С другой стороны, Тель-Авив мог пропустить возможность из-за своей нерадивости или принять чрезвычайно опасное решение, чтобы разрешить свои внутренние проблемы. Так или иначе, Запад резко отвернулся от этой ситуации, не желая накалять общество внутри своих стран, а некоторые даже в буквальном смысле показали спины Вашингтону.

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Недавно на встрече Организации Объединенных Наций произошел инцидент: "Большое количество членов повернулись спиной к представителю Соединенных Штатов в Комитете ООН по правам человека Мишель Тейлор",- сообщил блогер Сулейман Ахмед, опубликовав эту информацию соцсети "Х" ранее "Twitter"(запрещена на территории РФ). Что напомнило ситуацию с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым 1 марта 2022 года, когда тот говорил о спецоперации в Украине и упрекал Запад.Возможно, это недовольство связано с действиями США и их отходом от принципов, которые они ранее отстаивали хоть и на словах. Но будущие последствия этого могут быть более значимыми, чем мы сейчас представляем. США оказались в том же медийном котле, в который пытались загнать РФ. И теперь им приходится сталкиваться с теми же трудностями, переживать ужас и понимать, что мир не так прост, как кажется. И пока иудеи исследуют все возможности, чтобы сохранить свою власть и влияние, тем временем, арабы никогда не забудут и не простят совершенные против них несправедливости. 

#россия #сша #политика #запад #оон #цахал #мнение #поднебесная #цахал в секторе газа #международные нормы
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