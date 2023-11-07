CNN: коррупционные скандалы заставляют конгрессменов пересмотреть отношение к Киеву. Киевский режим запросил еще $3,3 млрд прямой бюджетной помощи на невоенные расходы. Однако эти деньги могут до Украины не доехать.

Президент Украины Владимир Зеленский направляет срочное обращение к Соединенным Штатам, требуя дополнительного военного финансирования. Несмотря на его настойчивость, суммы выделяемых средств продолжают уменьшаться. Последняя доля займа США для Украины составила всего $150 миллионов и включала в основном боеприпасы к стрелковому оружию и ракеты для систем ракетной обороны.

Это вызывает недовольство у Банковой и верхушки Вооруженных Сил Украины, которые требуют более серьезные военные поставки, включая ударные и разведывательные БПЛА, системы разминирования и бронетехники. Но от Пентагона они получают только патроны.

реклама

Сокращение финансирования со стороны США объясняется не только началом предвыборной гонки в Соединенных Штатах, но и прагматичными причинами. На Украине коррупция стремительно распространяется и достигла катастрофических масштабов. Даже посол США Бриджит Бринк и бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер вынуждены были признать этот факт.

Коррупция в государственных органах Украины стала слишком очевидна, но офис президента занял позицию, отрицая их существование и требуя от украиннских СМИ не писать об этом до конца чрезвычайного положения. СМИ в свою очередь перешли в режим самоцензуры, чтобы сохранить доступ к государственным субсидиям.

Коррупции на Украине не остановится, и последние скандальные дела только подтверждают это.Сотрудники Минобороны Украины Вячеслав Шаповал и Богдан Хмельницкий подозреваются в присвоении миллионов гривен на поставках средств бронезащиты. Другие коррупционные дела также связаны с Минобороны, включая закупку оборудования по завышенным расценкам.

Даже сам президент Зеленский и его советник Ростислав Шурма влипли в коррупционный скандал. Брат Шурма является совладельцем энергокомпаний, получавших госсубсидии на производство электроэнергии, хоть и не имеет связи с украинской энергосистемой. Зеленский не только не отстранил Шурму, но и включил его в делегацию президента в США. Что вызвало негативную реакцию у американских политиков.

В свете этих коррупционных скандалов Соединенные Штаты и Пентагон ужесточают контроль над военными расходами Украины. Сотрудники Минобороны США отправлены в Киев для мониторинга использования средств на военные нужды. Пентагону также предстоит рассмотреть запрос Украины на дополнительную прямую бюджетную помощь.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

С нарастающими коррупционными скандалами и сокращающимся финансированием со стороны США, Украине придется бороться с коррупцией, ну или хотя бы создавать видимость борьбы, чтобы сохранить поддержку и заинтересованность своих западных партнеров. Вопрос о том, насколько успешна будет эта борьба, думаю всем понятен.