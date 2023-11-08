На строительство нового реактора у японцев ушло 15 лет. На сегодняшний день это крупнейший и пока самый совершенный в мире реактор, который должен помочь индустрии изучить физические процессы, протекающие во время выделения термоядерной энергии.

Японские инженеры продолжают свои исследования в области термоядерного синтеза, они приступили к запуску самого крупного и передового термоядерного реактора на планете - JT-60SA.

Этот прогрессивный реактор не только играет важную роль в понимании физики термоядерной энергии, но и поддерживает международный проект ITER(International Thermonuclear Experimental Reactor). Реактор JT-60SA представляет собой масштабное достижение в научно-исследовательской сфере, предоставляя научному сообществу возможность глубже понять физические процессы, происходящие при выделении термоядерной энергии.

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Японские инженеры вложили много усилий в создание этого реактора. Он был спроектирован с нуля, заменив своего предшественника JT-60, и став еще больше по размерам и более совершенным. Он оснащен сверхпроводящими магнитами, которые позволяют ему удерживать плазму в 135-метровом объеме рабочей зоны - самом большом объеме на данный момент.

На строительство JT-60SA инженеры потратили 15 лет, хотя планировалось закончить реактор уже в 2016 году. Череда неудач, такие как: землетрясение в провинции Тохоку и короткое замыкание в сверхпроводящих магнитных катушках, затянули процесс постройки. Но ни эти сложности, ни даже утечка гелия не смогли остановить японских ученых.

И наконец, JT-60SA дал свои первые результаты - инженеры получили первую плазму. Пока что специалисты предпочитают держать в секрете ее параметры, но известно, что в идеальном состоянии температура плазмы должна достигать 200 миллионов градусов по Цельсию. При этом реактор должен поддерживать работу в течение 100 секунд. Если это будет достигнуто, то JT60SA будет считаться чудом технологии и откроет новые возможности в области мировой термоядерной энергии.

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Этот новый реактор - шаг вперед в науке, и его результаты могут привести к настоящей энергетической революции в будущем. Надежда на более стабильную, безопасную и эффективную энергию, основанную на термоядерных реакциях, становится все ближе к реальности благодаря упорным усилиям инженеров из Японии.