Учёные NASA открыли феномен, который ранее считался лишь гипотетической возможностью. В звёздной системе PDS-70 были обнаружены три планеты, две из которых находятся на одной орбите. Что дает "теории Глория" вторую жизнь

В прошлом году, японские астрономы взбудоражили воображение научного мира, заявив, что в нашей Солнечной системе вероятно находится ещё одна планета, долгое время скрытая от нас. В этом же году к ним присоединились коллеги из Европейской южной обсерватории, подкрепив жаркие предположения ещё большим количеством исследований. Теперь все внимание сконцентрировано на этой загадочной планете, которая, возможно, имеет условия, близкие к земным.

Первым высказался на эту тему советский астрофизик Кирилл Бутусов. Он пришел к выводу, что законы физики могут быть соблюдены, если бы на орбите Земли обнаружилась планета-двойник, имеющая такую же массу и размеры, и вращающаяся со скоростью аналогичной нашей. То, что мы не видим ее сейчас, объясняется тем, что она постоянно находится за Солнцем. Этот сценарий не представляет угрозы, так как даже небольшие отклонения в скорости вращения этой планеты не могут привести к катастрофическим последствиям.

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Сотрудничество между учеными NASA и специалистами Европейской южной обсерватории привело к новому открытию, подтверждающему эту теорию. В звездной системе PDS-70 удалось обнаружить не просто одну, а целых три планеты, две из которых находятся на одной орбите. Это открытие значительно повысило вероятность существования планеты-двойника Земли, которую назвали Глорией.

Конечно, все это звучит сомнительно, но происходящие открытия исследователей придают этой идее все больше реальности. Ведь, если законы физики, подкрепленные Кириллом Бутусовым, работали на Земле, есть вероятность, что они сработали и на планете-двойнике.

Ученые, в том числе Кирилл Бутусов, считают, что такая планета имеет потенциал для развития жизни. Нашу Землю в какой-то момент тоже населяли разные организмы, логично предположить, что на похожей планете могли произойти аналогичные процессы. Но остается много вопросов, на которые мы пока не можем найти ответы.

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Некоторые ученые NASA уже готовятся посылать зонд, который достигнет этой загадочной планеты не ранее чем через 20 лет. Вполне возможно, что через несколько десятилетий мы всё-таки узнаем, существует ли планета Глория и, возможно, даже найдем ответы на один из самых глубоких вопросов человечества – есть ли жизнь за пределами Земли.