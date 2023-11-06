Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Ученые подтвердили теорию о Глории - двойнике Земли, скрывающемся за Солнцем
Учёные NASA открыли феномен, который ранее считался лишь гипотетической возможностью. В звёздной системе PDS-70 были обнаружены три планеты, две из которых находятся на одной орбите. Что дает "теории Глория" вторую жизнь

реклама

В прошлом году, японские астрономы взбудоражили воображение научного мира, заявив, что в нашей Солнечной системе вероятно находится ещё одна планета, долгое время скрытая от нас. В этом же году к ним присоединились коллеги из Европейской южной обсерватории, подкрепив жаркие предположения ещё большим количеством исследований. Теперь все внимание сконцентрировано на этой загадочной планете, которая, возможно, имеет условия, близкие к земным.

Первым высказался на эту тему советский астрофизик Кирилл Бутусов. Он пришел к выводу, что законы физики могут быть соблюдены, если бы на орбите Земли обнаружилась планета-двойник, имеющая такую же массу и размеры, и вращающаяся со скоростью аналогичной нашей. То, что мы не видим ее сейчас, объясняется тем, что она постоянно находится за Солнцем. Этот сценарий не представляет угрозы, так как даже небольшие отклонения в скорости вращения этой планеты не могут привести к катастрофическим последствиям.

реклама

Сотрудничество между учеными NASA и специалистами Европейской южной обсерватории привело к новому открытию, подтверждающему эту теорию. В звездной системе PDS-70 удалось обнаружить не просто одну, а целых три планеты, две из которых находятся на одной орбите. Это открытие значительно повысило вероятность существования планеты-двойника Земли, которую назвали Глорией.

Конечно, все это звучит сомнительно, но происходящие открытия исследователей придают этой идее все больше реальности. Ведь, если законы физики, подкрепленные Кириллом Бутусовым, работали на Земле, есть вероятность, что они сработали и на планете-двойнике. 

Ученые, в том числе Кирилл Бутусов, считают, что такая планета имеет потенциал для развития жизни. Нашу Землю в какой-то момент тоже населяли разные организмы, логично предположить, что на похожей планете могли произойти аналогичные процессы. Но остается много вопросов, на которые мы пока не можем найти ответы.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Некоторые ученые NASA уже готовятся посылать зонд, который достигнет этой загадочной планеты не ранее чем через 20 лет. Вполне возможно, что через несколько десятилетий мы всё-таки узнаем, существует ли планета Глория и, возможно, даже найдем ответы на один из самых глубоких вопросов человечества – есть ли жизнь за пределами Земли.

#nasa #астрономия #теория #планеты #глория #теория заговора #теория заговоров #двойник земли #кирилл бутусов #солнечнаясистема
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

NASA отложило заключение контрактов на разработку лунного ровера для будущих миссий «Артемида»
NASA не исключает возможность продления работы МКС и после 2030 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Подводим итоге 5 месяцев наступательной компании ВСУ – чего удалось добиться Украине за 153 дня
11
С начала украинского контрнаступления Россия получила как минимум 4 новейших танка Leopard 2
+
Новая ракета для Су-57 встревожила американских аналитиков – дальность полёта превышает 3500 км
6
Авианосец США Dwight Eisenhower вместе с ударной группой прибыл на Ближний Восток
1
Более 90% россиян, использующих смартфоны, сталкиваются со спам-звонками
+
Телеведущая с Fox News раскритиковала попытку Байдена протолкнуть помощь Украине
+
Бойцы "Пятнашки" использовали тактику Ивана IV при штурме Казани и подорвали позиции ВСУ подкопом
+
Китайский электронно-оптический ИИ-чип ACCEL в тысячи раз опережает ускорители вычислений NVIDIA
6
Китайские разработчики утратили возможность заказывать выпуск производительных чипов за рубежом
2
Высокопроизводительная многофункциональная файловая система Bcachefs оказалась медленнее Btrfs
2
Samsung наметила курс на повышение прибыльности рынка SSD — уже скоро цены могут сильно вырасти
+
Акции Apple слабеют после предупреждения об унылом праздничном квартале
+
NASA отложило заключение контрактов на разработку лунного ровера для будущих миссий «Артемида»
+
Snapdragon 8 Gen 4 будет оснащен графическим процессором Adreno 830, который на 10% быстрее Apple M2
5
Варшава намеренно блокирует украинский экспорт в Европейский Союз
+
Ученые КНР представили чип, который в 3000 раз производительнее Nvidia A100 в некоторых задачах
2
Панель ввода-вывода GeForce RTX 4090 Ti появилась в продаже на eBay
+
Новак: Россия до конца года продолжит сокращение поставок нефти на мировые рынки
+
Мобильная RX 7900M по производительности оказалась мощнее, чем RTX 4080
3
Американское издание рассказало про поставку на Украину машины разминирования M1150 Assault Breacher
+

Популярные статьи

Как зарабатывают миллионы на Steam-фермах
3
Обновляем старый игровой компьютер – самые выгодные процессоры, SDD и видеокарты для геймеров
6
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
8
Пять причин купить Xbox Series S в 2023 году
16
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
44
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году
3
Итоги гоночного уик-энда 4-5 ноября
2
Как собрать идеальный ПК под апгрейд в 2023г– покупаем самое выгодное железо с прицелом на 6 лет
13
Age of Wonders. Современность фаната. AoW Planetfall Часть 1
1
Немецкие танки "Леопард 2" больше не экзотика, а привычная мишень
2

Сейчас обсуждают

usr721
10:59
Это могла быть и система THAAD.
The Telegraph: Израиль впервые в истории сбил баллистическую ракету за пределами земной атмосферы
Циклон-Б
10:57
Смешно смотреть на эти метаморфозы некогда искусственно возвышенных и их падение.
Граждане США стали откладывать покупку смартфонов – продажи iPhone 15 оказались ниже ожидаемых
Михаил Королёв
10:56
Какие таблетки?
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 5
Апшеронский скакел
10:52
Какое, какое производство!?
МИД Украины сообщило о переориентировании с западной поддержки на собственное производство
Михаил Королёв
10:52
Доширак - это круто. Есть же лапша Петра, которая подешевле.
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 5
Апшеронский скакел
10:52
Типо отобрали не половину и хрен с ним?
В украинских ТГ-каналах распространяется информация про захват русскими сразу 4-х танков Леопард 2A6
Skornilovich
10:51
Стабильность....
В ближайшие месяцы автомобили в России могут подорожать на 10-30%
Malfoi
10:47
каким образом данная новость согласуется с тематикой сайта???
Британские ученые доказали влияние грамматических ошибок на состояние человека
Eppius
10:43
За такие бабки эта никчемная и неудобная безделушка будет нафиг никому не нужна.
На первых порах Apple Vision Pro можно будет купить по предварительной записи только в фирменных магазинах
Eppius
10:41
Все кто купил новые машины 2 года назад как буд то в лотерею выйграли.
В ближайшие месяцы автомобили в России могут подорожать на 10-30%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем