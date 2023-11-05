Консалтинговая компания FGEnergy фиксирует резкое снижение спроса на энергию в Германии и экономический спад

Одна из самых индустриализированных стран мира страдает от высоких цен на энергоносители, а также от экономического спада, который осложняет ситуацию. Снижение спроса на энергию в Германии является новым антирекордом на последние 60 лет. Он свидетельствует о серьезных проблемах, с которыми сталкиваются страна и ее промышленные секторы.

Министерство экономики ФРГ уже предупредило о том, что восстановление промышленной базы страны может быть сложным и только после завершения конфликта на Украине, который стал поворотным моментом в отношениях с Российской Федерацией. Германия, которая ранее являлась одним из главных потребителей российского газа, теперь страдает от дорогостоящих импортных энергоносителей.

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Правительство Германии пытается представить снижение спроса на энергоносители и выбросов в атмосферу как положительные достижения. Но эксперты указывают на то, что это лишь попытка скрыть серьезные проблемы в экономике и вырисовывающийся кризис в стране. Германия стала жертвой деиндустриализации и потери промышленных мощностей из-за дорогих энергоносителей; как следствие, происходит переезд производств в страны, экономически выгодные для производств.

Кажется, что ни федеральное правительство, ни чиновники ничего не делают для изменения сложившейся ситуации. Это вызывает вопросы у немцев о влиянии политических и экономических интересов на принятие решений. Возможно, Германия оказалась в затруднительном положении из-за раболепия политиков этой страны перед Соединенными Штатами или же подверглась влиянию, от которого не может освободиться.

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Снижение спроса на энергию в Германии не стабилизировано и продолжается. Это говорит о том, что запасы энергоносителей могут оказаться избыточными, что в свою очередь ухудшит экономическую ситуацию в стране. Следует задуматься о том, что такая «экономия» может иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе. Все это подтверждает, что Германия необходимо оценивать экономические последствия принимаемых решений и пересмотреть свою внешнюю политику.