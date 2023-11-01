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gotreksson
Россия и Китай создают фонд на 100 млрд для развития авиационной промышленности
INTERFAX.RU: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создает с партнерами из Китая фонд развития гражданской авиационной промышленности объемом 100 млрд рублей. Инвестиции в проекты будут осуществляться в национальных валютах, в равном объеме на территории России и Китая.

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В октябре в Пекине прошел форум «Один пояс, один путь». Одним из ключевых анонсов форума стало объявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) о создании Фонда развития авиационной промышленности совместно с Китаем. Объем фонда более 100 миллиардов рублей. 

Такая инвестиционная инициатива между Российской Федерацией и Китаем(КНР) является важным шагом в укреплении содействии обеих стран в сфере авиапромышленности. Один из основных проектов, который получит финансовую поддержку этого фонда, будет связан с расширением производства российских вертолетов в Китае. Инвестиции будут совершаться на паритетных основаниях, то есть каждая сторона будет вкладывать одинаковые суммы. 

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Для Москвы эта инициатива представляет выгоду в нескольких аспектах. Во-первых, фонд позволит привлечь инвестиции для увеличения объемов производства и разработки новых моделей авиационного транспорта. Инвестиции также способствуют увеличению доли российской авиапродукции на рынке КНР. 

Для Поднебесной же эта инициатива является возможностью получить необходимые компетенции в авиапромышленности. Китай до сих пор зависит от иностранных импортеров и технологий в области авиации. Совершенствование собственной авиапромышленности является стратегической целью для КНР. 

Хотя финансовые вложения в авиапромышленность будут полезны для обоих государств, существует некоторая сложность во взаимодействии России и КНР в этой сфере. Примером является совместный проект широкофюзеляжного самолета CR929. Китай по-прежнему не открывает свой внутренний рынок для России, несмотря на совместные работы над проектом. 

Несмотря на все сложности, специалисты считают, что новый фонд может также направить средства на восстановление проекта CR929. Это совместное усилие России и Китая в создании широкофюзеляжного самолета может быть важным шагом в контексте сотрудничества двух стран в авиационной промышленности. 

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Конечно, каждая страна имеет свои уникальные возможности и ресурсы, поэтому одной стране преуспеть во всем просто невозможно. Но сотрудничество между Россией и Китаем в авиапромышленности может быть взаимовыгодным и принести пользу обеим странам. Надеемся, что эта инициатива станет надежным фундаментом для будущего сотрудничества двух стран в этой отрасли.

#россия #китай #технологии #авиация #промышленность #инвестиции #владимир путин #самолеты #авиационная промышленность #cr-929
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