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gotreksson
Казахстан распродает советские истребители, включая МиГ-29, МиГ-31 и Су-24 за 3,9 млн долларов
Недавно в Казахстане были выставлены на продажу 120 самолетов советского производства. Продавцом выступило РГП «Қазарнаулыэкспорт» (Казспецэкспорт). Стартовая цена за все составляла около 3,9 млн долларов США или 1,8 млрд казахстанских тенге.

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Республика Казахстан решила выставить на продажу неисправные истребители МиГ и бомбардировщики СУ, которые достались в наследство от Советского Союза. Интересно, что это решение совпало с новостью о прекращении существования авиации в стране. 

По словам самих казахов, истребители, будучи выставленными на продажу, находятся в неисправном состоянии. Всего речь идет о 120 боевых единицах, включая МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31 и Су-24.

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Цена, назначенная Казахстаном за весь авиапарк, не слишком высока и составляет около 3,9 миллиона долларов. Это сумма, которую потенциальный покупатель, особенно если это Российская Федерация, может себе позволить. Когда стало известно о продаже, первое, что пришло на ум, это то, что Россия могла бы приобрести эти самолеты, доработать и использовать их в своих интересах. Однако Казахстан сразу заявил, что все 120 единиц техники не только не могут летать, но и непригодны для использования на запчасти.

Но что-то подсказывает, что казахи не совсем честны. Для 120 самолетов, даже в неисправном состоянии, эта цена, казалось бы, занижена. Так что возникает подозрение, что торги были всего лишь фикцией, а покупатель уже давно найден, возможно, из Запада.

Большая часть самолетов, представленных на продажу, была выпущена в период с 1975 по 1989 годы. США уже тогда проявляли интерес к разработкам советских авиаконструкторов, так что не исключено, что даже сейчас, спустя столько лет, эта техника все еще представляет интерес для американцев. Возможно, наш "старинный друг" Токаев уже обещал передать эти самолеты США и решил устроить аукцион для прикрытия. 

Есть и другая гипотеза. Токаев намеренно назначил низкую цену, чтобы самолеты захотела приобрести Российская Федерация, и затем можно было бы доработать их и ввести в строй. Возможно, Казахстан хочет передать их нашей стране незаметно для Запада.

Существует также третья гипотеза, которую никто не хотел бы рассматривать, но ее нельзя исключать. Возможно, самолеты передаются нашему оппоненту в обход российских санкций. В таком случае мы можем предположить, что старые советские самолеты будут использованы в каких-то военных целях. Это предположение требует более тщательной проверки, и российские эксперты должны отправиться в Казахстан, чтобы убедиться, что самолеты действительно непригодны для полетов.

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Как бы то ни было, в этой истории явно есть какой-то подвох. Сумма в 3,9 миллиона действительно не может помочь Казахстану решить его финансовые проблемы. Возможно, оговорки и причины гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд.

#новости #сша #ссср #миг-29 #казахстан #мнение #миг-31 #су-24 #токаев #миг-27
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