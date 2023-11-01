Генеральный директор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен изданию Reuters: «Нет никакого способа обойти тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому видимость законности»

Датская компания Carlsberg а прошлом году объявила о своем решении покинуть российский рынок, а затем продать все активы, находящиеся в России. Но истинным сюрпризом стало то, что они не стали раскрывать имя покупателя. Ходили слухи, что пивовары из Турции собираются стать новыми владельцами, но ничего не было официально подтверждено. В итоге, в июле прошлого года, Владимир Путин объявил о временном внешнем государственном управлении на концерне "Балтика".

Тогда возникли вопросы о национализации компании, но это было далеко не так. Российские власти не планировали отбирать завод у Carlsberg, они просто ввели ограничения на принятие управленческих решений явно не российскими собственниками. Это позволило сохранить рабочие места и продолжить производство. Для Владимира Путина беспокойство о судьбе такого масштабного предприятия было логичным, учитывая его значимость на российском рынке пива и количества рабочих мест.

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Глава Carlsberg, Джейкоб Аруп-Андерсен, выразил свое недовольство ситуацией. Он заявил, что российские власти "украли бизнес". Carlsberg решила разорвать все связи со своими российскими активами и официально отказаться от возможной сделки с правительством России. Возможно, перед нами ожидает долгое юридическое противостояние между датской и российской сторонами.

Западные компании, по политическим причинам, сами оставили своих партнеров в России и перестали выполнять свои обязательства. В своем Telegram-канале, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что бизнес на Западе зря рассчитывал, что его собственность в России останется неприкосновенной после введения санкций и поставок оружия нашему "врагу". Он также отметил, что датчане теперь осознали свою роль и скулят над утратой нашей "кормушки". При этом он с благодарностью отметил значимые инвестиции, которые теперь приносят пользу России и наполняют бюджет страны.

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Несмотря на драматичность происходящих событий, судьба "Балтики" не оказывает значительного влияния на российский пивной рынок. Локальные производители и зарубежные компании продолжают активно поставлять пиво в Россию. Россия действует в рамках правового поля, несмотря на критику, которую часто высказывают европейские партнеры. Судебное разбирательство решит окончательную судьбу "Балтики", но уже сейчас мы видим, что российский рынок остается привлекательным для множества стран, включая Германию, Бельгию и Китай.