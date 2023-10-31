Этот инновационный процесс улавливания и преобразования углерода может быть основой для разработки новых технологий, которые будут не только сокращать выбросы углерода, но и предоставлять энергию для различных применений.

Инженеры Массачусетского технологического института и Гарвардского университета разработали новый процесс, который может превратить диоксид углерода - главного виновника парникового эффекта, в полезное топливо. Этот процесс может стать большим прорывом в решении проблемы изменения климата и снижении выбросов углерода в нашу атмосферу.

Углекислый газ, который накапливается в атмосфере из-за деятельности человека, является одной из главных причин глобального потепления. Он создает парниковый эффект, удерживая тепло в атмосфере и вызывая резкое повышение температуры на земной поверхности.

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Инженеры разработали процесс, который позволяет превратить более 90% углекислого газа в жидкий формиат калия или натрия. Формиаты уже успешно используются в качестве антиобледенителя на дорогах, но теперь они могут стать альтернативой водороду и метанолу для питания топливных элементов и генерации электроэнергии.

Один из самых важных моментов нового процесса - его эффективность. В отличие от предыдущих методов, которые превращали только около 20% углекислого газа в желаемый продукт, новый процесс может использовать более 90% газа. Это дает нам больше возможностей не только очистить атмосферу от углекислого газа, но и создать новое сберегающее энергию топливо.

Процесс также имеет другое преимущество - его устойчивость и удобство хранения. Жидкий формиат калия или натрия высокой концентрации легко можно превратить в твердый порошок, который может храниться в течение многих лет. Это делает его идеальным решением для домашнего использования или промышленного масштабирования.

Инженеры также учли экологические аспекты процесса, используя низкоуглеродное электричество, такое как ветровая, солнечная или ядерная энергия, для преобразования жидкого формиата обратно в электроэнергию. Это обеспечивает чистое и экологически безопасное производство нового топлива.

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Это открытие дает новые перспективы для использования углекислого газа в качестве альтернативного источника энергии. Благодаря новому процессу, мы можем надеяться, что будущая энергетика будет основана на чистом и экологически безопасном топливе, способном снижать выбросы углерода на нашей планете. Надеемся, что этот прорыв будет масштабирован и реализован в домашнем хозяйстве и на промышленных объектах в ближайшем будущем.