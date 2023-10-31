Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
80 лет танку ИС-2, ветерану Великой Отечественной Войны
Ровно 80 лет назад, 31 октября 1943 года на вооружение был принят танк ИС-2. Машина обладала самым мощным орудием среди танков Второй Мировой Войны.

реклама

Танк ИС-2 (Иосиф Сталин-2) является одним из самых знаменитых танков, разработанных и произведенных в Советском Союзе в период Второй мировой войны. Развитие ИС-2 началось в 1943 году в ответ на противостояние немецким тяжелым танкам Tiger и Panther. Главной целью в создании бронированной машины, была способность успешно сражаться с превосходящими противниками и иметь высокую огневую мощь.

Изначально, ИС-2 разрабатывался на базе своего предшественника, ИС-1. Однако, ИС-1 имел некоторые проблемы, включая недостаточную броню и надежность. Поэтому, инженеры проекта были вынуждены значительно переработать конструкцию танка, чтобы справиться с новыми требованиями и задачами которые ставились перед машиной на поле боя.

реклама

Главным изменением в конструкции ИС-2 стала установка более мощного орудия. ИС-2 был оснащен 122-мм танковым орудием Д-25Т, способным пробивать толстую броню противника на больших дистанциях. Это позволяло ИС-2 успешно сражаться с немецкими тяжелыми танками Tiger и Panther.

Установка такого мощного орудия требовала усиления брони и изменений во всей конструкции танка. Инженерам пришлось увеличить размеры ИС-2, чтобы вместить более мощную орудийную установку и дополнительное место для экипажа. Это также повысило общую массу танка, что потребовало улучшения подвески и двигателя для сохранения мобильности и маневренности машины.

В результате усилий исследовательских и производственных КБ СССР, ИС-2 стал реальностью и вступил в бой в самой жаркой фазе Второй мировой войны.

ИС-2 впервые появился на полях Великой Отечественной в 1944 году во время летней наступательной операции Красной Армии. Новый танк стал поддерживать советские войска в различных сражениях, включая битву за Курск и освобождение Украины и Белоруссии.

Одним из самых знаменитых сражений, в котором ИС-2 принимал участие,- это битва за Берлин в апреле-мае 1945 года. В этом сражении ИС-2 были несомненно эффективными против немецких укрепленных позиций и тяжелых танков. 

После Великой Отечественной Войны ИС-2 продолжал служить в советской армии и ее союзниках. Он также экспортировался в различные страны, включая Китай, Кубу и Корейскую Народно-Демократическую Республику.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Танк ИС-2 считается одним из самых успешных танков своего времени. Его испытанная в боях прочность и огневая мощь сделали его уважаемым военным оружием. Кроме того, успехи и опыт, полученные при создании ИС-2, сыграли важную роль в разработке более совершенных советских танков в будущем.

#новости #история #вооружение #ссср #танк #вооружение вс рф #вторая мировая война #великая отечественная #иосиф сталин #ис-2
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Объемы заказов главного мирового производителя оборудования ASML для чипов рухнули почти в 2 раза
17
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
8
Российские ученые-физики открыли новый сверхтяжелый изотоп
7
Везучий майнер самостоятельно добыл 1 блок Биткоина и заработал 20 000 000 рублей
5
Forbes: Гигантские потери немецких Leopard на поле боя вынуждают Украину вернуться к советским Т-72
1
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
15
Аналитик Антонов: рубль близок к перелому тренда и продолжит расти
2
Forbes: Украина возвращается к старым Т-72 из-за больших потерь танков Leopard 2
1
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает менее 1 FPS на минималках
30
Economist: Россия приспособилась и сделала работу оператора дронов ВСУ опасной для жизни
3
Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
6
Colorful представила уникальную видеокарту RTX 4060 Ti 16Gb "Туманный холм пяти стихий"
2
Российско-украинская команда Team Spirit по Dota 2 одержала победу на турнире The International 2023
+
Neon Prime, следующий шутер от третьего лица компании Valve
4
Конгресс вскоре примет пакет помощи для Израиля, об Украине речи не идёт
2
Американское издание выдало странный материал с рекомендацией ВСУ не использовать танки «Абрамс»
7
Новый фильм Девида Финчера The Killer получил хорошие оценки от кинокритиков
+
Представитель ВС ВСУ рассказал публике о новой русской тактике использования дронов
1
Скоро в GOG можно будет купить God of War и Uncharted: Legacy of Thieves Collection
+
Опубликован исходный код Dagor Engine, который позаимствован при создании отечественного Nau Engine
2

Популярные статьи

Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
1
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
28
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
25
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
61
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
155
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
3
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
2
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
40

Сейчас обсуждают

Alex-IT
16:58
Она не из-за независимости началась, а из-за усиления США, которое не просто так оружие привозило и обстрелов Донбасса.
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
FelsheR-BAN100712
16:58
Никто и не сомневался.
Патрушев: Уничтожение "Северных потоков" - дело рук США, чтобы Европа не могла получать газ из РФ
Гвоздь
16:58
нормально там всё с погружением, есть только проблемка у игры, высокий уровень вхождения, дебилов она не принимает, они сами отваливаются у клавиатуры кстати в игре почти все кнопки задействованы мо...
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
Alex-IT
16:56
Но до сих пор в СВО так и не пошли войсками.
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
Alex-IT
16:55
Если бы плясать не хотели, то были бы самостоятельными не меньше Белоруссии. Плюс курорты бы развивали до уровня Европы. То в Евросоюз хотят, но на халяву.
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
Иван Горыныч
16:53
А Шарахнуть по местам подготовки слабо?🤣🤣🤣
Шойгу: Москва готова к диалогу по Украине с Западом
Alex-IT
16:53
В Вики было написано, что лётчики не знали и командир экипажа как раз ругался сильно на этот факт.
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
Umid Xaydarov
16:53
в такую игру надо играть с полным погружение. а так на мониторчике с клавой полная шляпень. нет смысла,не интересно.
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
OgoGoLog
16:51
Твои суслики тебе только дупу паяют, т.к. постоянно с бутылки СБУ слезать приходится для печатанья комментариев.
Украина намерена удержать Авдеевку силами сильно потрёпанной элитной бригады ВСУ «Магура»
Alex-IT
16:51
Спасибо за уточнение, то с телефона искал, сразу не нашел.
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем