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Взглянув на новости американских СМИ, становится очевидно, что Пентагон сталкиваются с неспособностью одновременно обеспечить оружием Украину и Израиль. Приоритет у Вашингтона сейчас, безусловно, восточное направление, ведь большая часть боеприпасов и вооружения направляется на Ближний Восток. Помощь украинским войскам по-прежнему оказывается, но на остаточных условиях, Израиль стоит на первом месте.
Самое интересное в этой истории - специальная программа под названием «ЗРК-Франкенштейн»(FrankenSAM). В рамках данной программы американские инженеры пытаются адаптировать советские зенитноракетные комплексы(ЗРК) к запуску западных зенитных ракет. Как утверждает The New York Times, программа FrankenSAM сочетает передовые западные ракеты класса «земля-воздух» с советскими пусковыми установками и радарами, уже находящимися на вооружении украинских вооруженных сил.
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В рамках первых исследований удалось оснастить советские ЗРК «Бук» западными ракетами RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder. Это позволит украинским силам быстро укрепить свою ПВО. Работы над программой велись в течение семи месяцев, и первые «несколько установок» уже отправлены на Украину. Киев намеревался доработать еще 17 единиц «Буков» с помощью американских инженеров в ближайшее время. Но получается, что они смогут модернизировать только по пять единиц в месяц.
Помимо работы над модернизацией ЗРК «Бук», ведутся также испытания нового противовоздушного гибрида - совмещение пусковых установок Patriot с радиолокационными станциями советского или украинского производства.
Но самым интересным экспериментом, возможно, стало сочетание пусковой установки Patriot с украинскими радарными системами отечественного производства. Нью-Йорк Таймс утверждает, что это может быть самым мощным «Франкенштейном» на сегодняшний день на вооружении Украины.
Но об эффективности таких средств ПВО против российской авиации есть определенные сомнения. Но выглядит так, что это единственный вариант для Соединненых Штатов усилить противовоздушную оборону Украины.