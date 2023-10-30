The New York Times: чтобы удовлетворить запросы Украины, США создают так называемые системы FrankenSAM, которые объединяют передовое западное вооружение с оборудованием советских времен, все еще находящемся в украинских арсеналах

Взглянув на новости американских СМИ, становится очевидно, что Пентагон сталкиваются с неспособностью одновременно обеспечить оружием Украину и Израиль. Приоритет у Вашингтона сейчас, безусловно, восточное направление, ведь большая часть боеприпасов и вооружения направляется на Ближний Восток. Помощь украинским войскам по-прежнему оказывается, но на остаточных условиях, Израиль стоит на первом месте.

Самое интересное в этой истории - специальная программа под названием «ЗРК-Франкенштейн»(FrankenSAM). В рамках данной программы американские инженеры пытаются адаптировать советские зенитноракетные комплексы(ЗРК) к запуску западных зенитных ракет. Как утверждает The New York Times, программа FrankenSAM сочетает передовые западные ракеты класса «земля-воздух» с советскими пусковыми установками и радарами, уже находящимися на вооружении украинских вооруженных сил.

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В рамках первых исследований удалось оснастить советские ЗРК «Бук» западными ракетами RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9 Sidewinder. Это позволит украинским силам быстро укрепить свою ПВО. Работы над программой велись в течение семи месяцев, и первые «несколько установок» уже отправлены на Украину. Киев намеревался доработать еще 17 единиц «Буков» с помощью американских инженеров в ближайшее время. Но получается, что они смогут модернизировать только по пять единиц в месяц.

Помимо работы над модернизацией ЗРК «Бук», ведутся также испытания нового противовоздушного гибрида - совмещение пусковых установок Patriot с радиолокационными станциями советского или украинского производства.

Но самым интересным экспериментом, возможно, стало сочетание пусковой установки Patriot с украинскими радарными системами отечественного производства. Нью-Йорк Таймс утверждает, что это может быть самым мощным «Франкенштейном» на сегодняшний день на вооружении Украины.

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Но об эффективности таких средств ПВО против российской авиации есть определенные сомнения. Но выглядит так, что это единственный вариант для Соединненых Штатов усилить противовоздушную оборону Украины.