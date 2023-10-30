РИА Новости: Физики из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне синтезировали ранее неизвестный изотоп 116-го элемента таблицы Менделеева — ливерморий-288.

Все началось в 2019 году, когда в лаборатории ядерных реакций ОИЯИ запустили циклотрон ДЦ-280. Этот мощный инструмент позволил создать базовую установку фабрики сверхтяжелых элементов (СТЭ), которая была названа DRIBs - Dubna Radioactive Ion Beam accelerator complex. Основная цель ученых заключалась в подготовке к синтезу 120-го элемента и его практической реализации.

Научное сообщество весьма взволновано открытием ливермория-288, так как этот элемент стал промежуточным звеном на пути к унбинилию - гипотетическому элементу, который долгое время был лишь предметом теоретических размышлений. Унбинилий обладает уникальной структурой атомных ядер, и ученые надеются, что его синтез даст ответы на многие вопросы о строении материи и образовании элементов во Вселенной.

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Фабрика СТЭ стала уникальным проектом, где ученые из разных стран объединили свои силы для достижения совместной цели. Этот проект воплощает не только научные потребности, но и стремление человечества к познанию глубин мироздания.Ливерморий-288 открывает перед нами только малую часть панорамы химического мира.

В настоящее время ученые ОИЯИ активно проводят эксперименты с пучком ядер хрома, чтобы определить сечение синтеза сверхтяжелых элементов при их взаимодействии. Теоретические предсказания в этой области разнятся, поэтому экспериментальные данные являются важным фактором для дальнейших исследований. Кроме того, в будущем ученые планируют пробовать взаимодействие хрома с мишенями из кюрия и других элементов.

Сейчас самым тяжелым веществом является оганесон, 118-й элемент, считается самым тяжелым известным веществом на данный момент. Он был синтезирован в лаборатории имени Г. Н. Флёрова ОИЯИ. Ученые решили назвать элемент в честь великого академика Юрия Оганесяна, который руководил лабораторией.

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Фабрика сверхтяжелых элементов продолжает свою работу, и за последние три года ученые уже открыли пять ранее неизвестных изотопов сверхтяжелых элементов. Эти открытия, включая новые элементы, открывают новые перспективы для исследований и обогащают нашу эру знаний. После достижения цели синтеза 120-го элемента, наука сможет войти в новую эпоху изучения вещества, и кто знает, что еще может иметь в себе таинственная область атомных ядер с числом протонов, равным или даже превышающим 170.