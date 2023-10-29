Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ответственность за кровопролитие в секторе Газа полностью лежит на Западе. В ходе митинга в поддержку Палестины в стамбульском аэропорту имени Ататюрка он отметил, что Запад недавно проливал крокодиловы слёзы по жертвам среди жителей в украинском конфликте, а теперь безмолвствует перед лицом гибели тысяч детей

На массовом митинге в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган произнес речь, которая вызвала волну обсуждений. Он открыто выступил в поддержку Палестины, обвинив Израиль в излишних жертвах при бомбардировках и заявив, что Анкара готовится объявить Израиль "военным преступником".

Политолог Сергей Марков, анализируя выступление главы государства, отметил его сильное пропалестинское, антиизраильское и антизападное направление. Он не считает, что Эрдоган стал антиамериканским. При этом политолог указывает на отсутствие конкретных заявлений президента Турции, что затрудняет прогнозирование реакции мусульманского мира. Отдельные люди могут восхищаться его выступлением и видеть в нем некий виток изменений, другие могут быть разочарованы отсутствием реальных действий.

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Реакция Запада на такие заявления также остается под вопросом. Возможно, они вызовут напряжение и дальнейшую дестабилизацию политической обстановки. Пока Эрдоган не идет по тому же пути, что и Владимир Путин в его конфликте с Западом. Политолог напоминает о тернистом пути, выбранном российским президентом, и считает, что Эрдоган вынужден искать свою собственную стратегию в данной ситуации.

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Речь президента Турции вызвала неоднозначную реакцию и сомнения по поводу ее последствий. Время покажет, как отреагирует мусульманский мир и какие шаги предпримет Запад в связи с новыми заявлениями Эрдогана. А пока политологи и эксперты продолжают анализировать сложившуюся ситуацию и делают свои прогнозы.