Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха планирует до конца текущего года изготовить десять опытных экземпляров новейшего вертолетного двигателя ВК-650В. Четыре из них будут задействованы в летных испытаниях в составе вертолета «Ансат».

В начале 1990-х годов в Казани родилась идея создания легкого вертолета, который был бы идеальным вариантом для личных нужд. Для реализации данного проекта был учрежден специальный опытноконструкторский отдел на Казанском вертолетном заводе, которое приступило к разработке проекта "Ansat".

"Сердцем машины" был утвержден двигатель PW207K от производителя Pratt & Whitney. Но после начала СВО в конце февраля прошлого года покупка и доставка канадских комплектующих в нашу страну стало невозможным. Производство вертолетов продолжается с использованием резервированных PW207K, хранящихся на территории отдела.

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Чтобы решить проблемы отсутствия вертолетного двигателя "ОДК-Климов" из Петербурга разрабатывает с нуля агрегат ВК-650В специально для "Ansat". ВК-650В имеют оптимальную конструкцию и создаются с использованием современных технологий, таких как электронное моделирование и 3D печать комплектующих. В ближайшей перспективе планируется наладить серийную сборку компонентов в сотрудничестве с другими компаниями рынка.

Инженерное тестирование ВК-650В завершилось "на отлично", и все основные технические параметры были опытно подтверждены. В следующем году планируется завершить подготовку к сертификации двигателя и получить его, а серийные отправки на Казанский вертолетный завод запланированы еще через год.

Ресурс российского ВК-650В находится в районе 3000 работочасов, так же как и PW207K, и будет нарабатываться постепенно. На первых этапах Казанский вертолетный завод получит двигатели с ограниченным ресурсом, который будет увеличиваться со временем.

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К концу текущего года планируется производство 10 опытных образцов двигателя ВК-650В. Четыре из них будут использованы для летных испытаний на вертолете "Ansat".