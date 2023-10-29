Научный журнал Nature Medicine опубликовал статью о первом в классе препарате для лечения болезни Бехтерева, которая пока считается неизлечимой. В статье описывается случай пациента, который достиг длительной ремиссии благодаря новой терапии. В будущем препарат можно будет использовать при лечении других болезней, таких как псориатический артрит и болезнь Крона, ожидает Biocad

Недавно российские ученые продемонстрировали миру новейший препарат, способный изменить жизнь пациентов, страдающих от анкилозирующего спондилоартрита (болезни Бехтерева) . Это хроническое заболевание, при котором происходит поражение суставов с последующим сращением элементов между собой. До недавнего времени этот недуг не имел эффективного лекарственного средства. Но теперь все может измениться.

Издательство "Nature Medicine" выпустило доклад РНИМУ имени Пирогова о новом препарате с необычным алгоритмом действия. Отечественная биотехнологическая компания "Biocad" и РНИМУ имени Пирогова разработали лекарственное средство "BCD-180", что может стать прорывом в лечении анкилозирующего спондилоартрита.

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Этот препарат "BCD-180" является моноклональным антителом, целью которого является сегмент Т-клеточного рецептора. При внутривенном инъекционировании количество опасных Т-клеток уменьшается, а негативных действий от него не наблюдается. Великолепные результаты были продемонстрированы на клиническом случае одного подопытного, который получал лекарство и достиг ремиссии на очень продолжительный срок. Пациент-подопытный на протяжение трех лет испытывал улучшение своего состояния и даже смог прекратить прием других препаратов.

Ученые с уверенностью заявили, что ремиссия может сохраняться до 4 лет, причем больной получает препарат всего три раза в год. Данное лекарственное средство - это прорыв в медицине, поскольку за счет нового алгоритма действия удалось остановить течение анкилозирующего спондилоартрита на продолжительный срок и даже изменить структуру суставов. Вице-президент компании Biocad, Павел Яковлев, заявил, что это единственное лекарство в нашей стране, открывающее новые перспективы и возможности для борьбы с аутоиммунными заболеваниями.

Компания "Biocad" уже получила разрешение на третью фазу клинических испытаний препарата. В рамках экспериментов "BCD-180" будет применяться на 800 пациентах с анкилозирующим спондилоартритом, и при успешных результатах препарат может быть одобрен для широкого использования к 2031 году. Научные исследования будут проводиться в специальных центрах по всей стране, включая Москву, Петербург, Нижний Новгород и другие города.

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Biocad не единственная компания, работающая над созданием лекарственного средства от анкилозирующего спондилоартрита. Китайская фармацевтическая компания "Lynk Pharmaceuticals" тоже включилась в гонку за победу над заболеванием. В их случае препарат "LNK01001" уже прошел успешные испытания второй фазы клинических исследований. Lynk Pharmaceuticals отметили явную разницу в состоянии пациентов после всего 12 недель приема препарата. Будем надеяться, что российская версия препарата, так же как и китайских коллег, будет эффективна при лечении болезни Бехтерева.